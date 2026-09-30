A brit légibázisnál történt incidens egyik letartóztatottja is hívta a rendőrséget

Kiderült, hogy a RAF Fairford katonai bázisnál történt gyanús incidens ügyében letartóztatott – majd később óvadék ellenében szabadon engedett – öt férfi közül az egyik felhívta a rendőrséget, hogy bejelentse az esetet. A Guardian azt írja, hogy a húsz év körüli, londoni férfi hívásának is köszönhető, hogy fegyveres rendőröket riasztottak a letartóztatásukra, miután három furgon tartózkodott az amerikaiak által használt katonai bázis közelében.

A lap értesülései szerint a helyszínre elsőként érkező rendőrök a furgonokban több hordót találtak, a legtöbbet üresen, az egyikben azonban benzin volt.

Azt eddig is tudni lehetett, hogy vasárnap éjjel háromnegyed 1-kor egy helyi lakos hívta a gloucestershire-i rendőrséget azzal, hogy három gyanús furgon halad az amerikaiak által használt brit légibázis felé. Az azonban egy új, izgalmas szála a történetnek, hogy nem ő volt az egyedüli, aki tárcsázta a 999-es segélyhívót.

A gyanúsítottakat először robbanóanyag birtoklásának vádjával, majd később terrorcselekmény előkészítésének vádjával tartóztatták le. Azután engedték őket szabadon óvadék ellenében, hogy megvizsgálták a kisteherautókban talált tárgyakat, és átkutatták londoni lakhelyeiket, és nem találtak működőképes robbanószerkezetre utaló bizonyítékot.

Bár Donald Trump amerikai elnök és az amerikai külügyminiszter, Marco Rubio szerint „egyértelműen” külföldi szereplő áll az incidens mögött, és a nyomozók is vizsgálják, hogy Irán érintett lehet-e, ahogy azt a témát összefoglaló, hosszabb cikkünkben is írtuk, a szakértők kétségbe vonják, hogy Iránnak valóban köze lehet-e ehhez az akcióhoz.