Magyarország ismét teljes körű résztvevője az Erasmus+ programnak

Roxana Minzatu, az Európai Bizottság szociális jogokért és készségekért, minőségi munkahelyekért és felkészültségért felelős ügyvezető alelnöke hétfőn Budapestre látogatott abból az alkalomból, hogy az Erasmus+ program ismét teljeskörűen elérhető a magyarországi szereplők számára. A látogatás során egyeztetéseket folytat az oktatásról, a munkavállalói jogokról és az egyenlő bérezésről is az Európai Bizottság magyarországi képviseletének közleménye szerint.

Az ügyvezető alelnök hétfőn a Tempus Közalapítvány és az Európai Bizottság Magyarországi Képviselete által közösen szervezett rendezvényen Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter, valamint korábbi és leendő Erasmus+ résztvevők társaságában üdvözölte, hogy megnyíltak a nemzetközi lehetőségek a magyar hallgatók és egyetemek előtt. Erre azután kerülhetett sor, hogy az Európai Unió Tanácsa a hónap elején elfogadta az Európai Bizottság javaslatát a Magyarországgal szemben a kondicionalitási rendelet alapján 2022-ben bevezetett védelmi intézkedések feloldásáról.

A korlátozások megszűnésével a magyar hallgatók, oktatók és egyetemek ismét teljeskörűen részesülhetnek az Erasmus+ támogatásaiból, és élhetnek a külföldi tanulási, oktatási és szakmai tapasztalatszerzési lehetőségekkel.

Roxana Minzatu Budapesten, 2026. október 26-án Forrás: Európai Bizottság magyarországi képviselete

Annak szimbólumaként, hogy az Erasmus+ programban új fejezet kezdődik Magyarországon, Nagy Balázs Vince, a Tempus Közalapítvány elnöke átadta az ügyvezető alelnöknek az érintett 21 egyetem számára megítélt Erasmus+ támogatásokról szóló hivatalos értesítést.

Roxana Minzatu ügyvezető alelnök a közlemény szerint így fogalmazott: „Nagy öröm számomra, hogy az Erasmus+ program ismét valamennyi magyarországi egyetem számára elérhető. A hallgatók újra élhetnek ezekkel a lehetőségekkel, és már idén ősszel benyújthatják pályázataikat. Ez nemcsak Magyarország, hanem egész Európa számára fontos pillanat. Európa akkor a legerősebb, ha minden tagállam teljeskörűen részt vehet a programjaiban, és osztozhat közös értékeinkben. Európa Magyarországgal együtt teljes.”

A rendszeres Erasmus+ hallgatói kiutazások várhatóan a 2026/2027-es tanév második félévében indulhatnak újra, de bizonyos mobilitási formák – köztük a rövid távú és vegyes formák, valamint az egyetemi munkatársak külföldi mobilitásai – korábban is megkezdődhetnek. A magyar hallgatók így ismét külföldön tanulhatnak és szerezhetnek szakmai tapasztalatot, az egyetemek és munkatársaik pedig bekapcsolódhatnak a nemzetközi csereprogramokba és együttműködésekbe.

Magyarország Erasmus-programhoz való csatlakozása óta több mint 300 ezer magyar vett részt a program által kínált külföldi mobilitásokban, köztük 80 ezer egyetemi hallgató, aki tanulmányi célú csereprogram keretében utazott külföldre. A teljes körű részvétel helyreállításával várhatóan mintegy 4700 hallgató kezdheti meg külföldi részképzését 2027 februárjában.

„A magyar kormány augusztus végéig minden szükséges lépést megtett azért, hogy az Erasmus program újra elérhető legyen a magyar egyetemisták számára. A korlátozással érintett 21 egyetem már rendelkezik érvényes Erasmus mobilitási pályázattal a 2026/2027-es tanévre. Az Erasmus így visszatérhet ezekre a magyar egyetemekre is, és ismét megnyílnak a nemzetközi mobilitás lehetőségei a hallgatók előtt” – jelentette be Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter szeptember elején.

Az Európai Bizottság 2023 januárjában függesztette fel az Erasmust az alapítványokba kiszervezett magyar egyetemeken.