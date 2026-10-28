Az iváncsai után most a komáromi akkugyárban is elbocsátások kezdődtek

Elkezdődtek az elbocsátások az SK On Hungary Kft. komáromi telephelyén is, azok után, hogy a múlt héten az iváncsai akkumulátorgyárban indult el létszámleépítés. Erről a Liga szakszervezetek vas- és fémipari szövetsége adott ki közleményt szerint. A szakszervezetek szerint „több magyar és legalább húsz ukrán munkavállalót bocsátottak el” a komáromi üzemből.

A munkáltató nem tájékoztatta a szakszervezetet sem a munkavállalók foglalkoztatásának további terveiről, sem arról, milyen intézkedéseket tett a munkavállalók egészségének megvédésére azok után, hogy a vállalatra két alkalommal is rekordösszegű, 100 millió forintos büntetést szabtak ki a hatóságok, írja a szakszervezet. A Liga múlt csütörtökön arról adott ki közleményt, hogy váratlanul elbocsátottak több magyar munkavállalót az iváncsai akkumulátorgyárból. A létszámcsökkentés hírét később a vállalat közleményében megerősítette.

A komáromi leépítésről az SK On Hungary Kft. azt közölte az MTI kérdésére, hogy az üzem működésének „az aktuális üzleti feltételekhez való igazítása nehéz, de elkerülhetetlen létszámbeli döntéseket tett szükségessé”. Az érintett munkavállalóknak megadják a szükséges támogatást, és eleget tesznek a helyi közösséggel szembeni kötelezettségeiknek.

Az SK On Hungary iváncsai gyára előbb augusztusban, majd szeptemberben is 100-100 millió forintos bírságot kapott. Augusztusban a munkavédelmi hatóság sújtotta bírsággal a céget a munkavállalók egészségét és testi épségét veszélyeztető súlyos szabálytalanságok miatt, majd azért büntették újabb 100 millió forintra, mert az engedélytől eltérő működésével talajvízszennyezést okozott. A hatóság elrendelte a szennyezést okozó csővezetékek és aknák, valamint az azokkal megegyező műszaki kialakítású csővezetékek és aknák működésének felfüggesztését.

Az SK On Hungary a dél-koreai SK Innovation érdekeltsége. A nyilvános cégadatok szerint az SK On Hungary Kft. komáromi és iváncsai telephelyén 2025-ben 1819 főt foglalkoztatott, míg egy évvel korábban még 2700 főt. A tavalyi árbevételük volt 378 milliárd forint, adózott eredményük 107 milliárd forint volt, egy évvel korábban még csak 315 milliárdos bevételt és mindössze 9 milliárdos nyereséget értek el.