Csak jogosítvánnyal lehet majd használni nagy teljesítményű elektromos rollert a kormány tervei szerint

Hetek óta szó van róla, hogy a Közlekedési és Beruházási Minisztérium dolgozik az elektromos rollerek használatának szabályozásán. Magyar Péter szerda este részletesen beszámolt az elkészült tervezetről, amelyet még egyszer társadalmi vitára bocsátanak.

A kormány javaslata szerint a motoros roller külön járműkategória lesz a KRESZ-ben és speciális szabályok vonatkoznak majd rá.

A különböző részletszabályok a tervezet szerint a következők:

Tilos lesz alkoholos befolyásoltság esetén használni.

Tilos lesz rajta második személyt szállítani.

A nagy teljesítményű elektromos rollerek esetében minden esetben tilos lesz a járda használata.

Kis teljesítményű rollerek esetében csak akkor lesz megengedett a járda használata, ha nincs semmilyen más alternatív lehetőség, például kerékpárút.

Az elektromos rollereket ezentúl két jármű kategóriába sorolják majd a teljesítményük alapján:

Kis teljesítményű rollernek számítanak azok, amelyek legfeljebb 25 km/órás sebességre képesek. Ezek használatának 14 év lesz az alsó korhatára és 18 éves korig kötelező lesz majd a fejvédő használata mindenkinek.

Nagy teljesítményű motoros roller kategóriába tartozik majd minden eszköz, amelynek 25 km/h-nál magasabb a maximális sebessége. Ezeket 16 éven felül lehet majd használni, de legalább AM kategóriás, tehát segédmotorokhoz és robogókhoz szükséges jogosítvány megszerzéséhez lesz kötve, és a bukósisak használata mindenki számára kötelező lesz.

A nagy teljesítményű motoros rollerek esetében a maximális sebesség 40 km/h lesz.

A bérelhető elektromos rolerek esetében 20 km/h-val lesz maximalizálva a végsebesség.

Fotó: Kristóf Balázs/444

A miniszterelnök a módosító javaslat ismertetésekor így fogalmazott: „Nem abból indultunk ki, hogy a tiltás mindent megold. Az elektromos roller nem rossz dolog, sőt a megjelenése hatékonyabbá és fenntarthatóbbá teszi a közlekedést. Ezért nehéz kérdés volt, hogy hol húzzuk meg a határokat és milyen szabályokat vezessünk be. Egy pillanatig sem akartunk úgy tenni, mintha nálunk lenne a bölcsek köve. Ezért a nyáron társadalmi párbeszédet indítottunk a közlekedésbiztonságról, amelynek egyik legfontosabb témája az elektromos rollerek szabályozása volt.”

Hozzátette: „Mind a társadalmi párbeszéd, mind a reprezentatív kutatásban résztvevők, mind a szakemberek egyetértettek abban, hogy az elektromos rollerek szabályozásának a lehető leghamarabb meg kell történnie.”