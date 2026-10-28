Csak jogosítvánnyal lehet majd használni nagy teljesítményű elektromos rollert a kormány tervei szerint

Hetek óta szó van róla, hogy a Közlekedési és Beruházási Minisztérium dolgozik az elektromos rollerek használatának szabályozásán. Magyar Péter szerda este részletesen beszámolt az elkészült tervezetről, amelyet még egyszer társadalmi vitára bocsátanak.
A kormány javaslata szerint a motoros roller külön járműkategória lesz a KRESZ-ben és speciális szabályok vonatkoznak majd rá.
A különböző részletszabályok a tervezet szerint a következők:
Az elektromos rollereket ezentúl két jármű kategóriába sorolják majd a teljesítményük alapján:
A miniszterelnök a módosító javaslat ismertetésekor így fogalmazott: „Nem abból indultunk ki, hogy a tiltás mindent megold. Az elektromos roller nem rossz dolog, sőt a megjelenése hatékonyabbá és fenntarthatóbbá teszi a közlekedést. Ezért nehéz kérdés volt, hogy hol húzzuk meg a határokat és milyen szabályokat vezessünk be. Egy pillanatig sem akartunk úgy tenni, mintha nálunk lenne a bölcsek köve. Ezért a nyáron társadalmi párbeszédet indítottunk a közlekedésbiztonságról, amelynek egyik legfontosabb témája az elektromos rollerek szabályozása volt.”
Hozzátette: „Mind a társadalmi párbeszéd, mind a reprezentatív kutatásban résztvevők, mind a szakemberek egyetértettek abban, hogy az elektromos rollerek szabályozásának a lehető leghamarabb meg kell történnie.”