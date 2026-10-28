Előbb-utóbb most már tényleg felújítják azt a vasútvonalat, ahol egy csigajelmezes férfi lefutotta a vonatot

„Végre elkezdjük a Mátészalka–Debrecen vasútvonal felújításának előkészítését, a Debrecenhez közeli szakaszokon pedig már építkezés jön” – jelentette be Vitézy Dávid közlekedési miniszter szerdán. Ez a vonalszakasz az, ahol már 2018-ban lefutotta a vonatot a Mátészalka Leaks nevű helyi csoport egy csigajelmezes aktivistája, és ahol 2024 júliusában fantasztikus rekordot, 4529 percnyi késést hoztak össze a vonatok.

Vitézy Dávid a mai videójában elismerte, hogy a vonatok ezen a vonalon nem versenyképesek a buszokkal. Most a Debrecen-Nyíregyháza vonal felújításának és gyorsításának a részeként Debrecen és Apafa között 160 km/órás sebességre építik át a vasúti pályát, míg Apafa és Mátészalka között megkezdik a további fejlesztések tervezését. A Debrecen-Apafa szakaszra már megvannak a tervek, itt a kivitelezési tendert írják ki. A beruházást uniós forrásból valósítják meg.

Nyíradonyig teljes pályafelújítással, villamosítással, korszerű peronokkal és állomásokkal számolnak – Apafa és Nyíradony között van a legrosszabb állapotban a vasúti pálya –, míg Mátészalka felé az akkumulátoros motorvonatok lehetőségét is vizsgálják.

A fejlesztéssel Mátészalka és Debrecen között 1 óra 20 percre csökkenhet a menetidő, a régi dízeljárműveket pedig korszerű, alacsonypadlós motorvonatok válthatják fel, mondta a miniszter. Jelenleg a személyvonatok 1 óra 50 perc alatt teszik meg a nagyjából 80 kilométeres utat.