Az Alkotmánybíróság döntheti el, alapvető jog-e készpénzzel fizetni a parkolásért

Az alapvető jogok biztosa az Alkotmánybírósághoz fordult a készpénzes fizetés lehetőségének értelmezéséért – írja az ATV. Latorcai Csaba, a KDNP párt ügyvezető alelnöke szerdán egy Facebook-videóban emékeztetett arra, hogy az ombudsmanhoz fordultak, amiért nem lehet készpénzzel fizetni Budapesten a parkolásért, márpedig a készpénzes fizetés lehetősége az alkotmányban biztosított alapjog.

Fotó: Kovács Márton/MTI/MTVA

Mint kiderült, ezek után az ombudsman az Alkotmánybírósághoz fordult, és most választ vár arra, hogy alapvető jog-e a készpénzzel történő fizetés választása minden olyan esetben, amikor erre lehetőség van. Ezen felül arra is várja a választ, hogy az állam köteles-e az alaptörvény vonatkozó rendelkezésére figyelemmel olyan feltételeket és szabályokat előírni, amelyek biztosítják, hogy a készpénz fizetéshez való jog nemcsak elvben, de a gyakorlatban is érvényesülhessen.

2026. július 1. óta már csak telefonnal lehet fizetni a parkolásért Budapesten: alkalmazáson keresztül, SMS-ben vagy hanghívással.