Ezt a meccset most Trump és a szkeptikusok nyerték, Kanada nem lesz társult tagja az Európai Uniónak

Az Európai Unió tagállamai elvetették Kanada társult tagságának tervét, csak a szorosabb együttműködés általánosabb célkitűzését hagyták benne a Kanada és az EU csúcstalálkozójának zárónyilatkozat-tervezetében.

A módosított dokumentum szerint a felek a jövő évi csúcstalálkozóig dolgoznak ki koncepciót Kanada és az EU kapcsolatainak szorosabbra fűzésére.

A DPA német hírügynökséget uniós diplomaták arról tájékoztatták, hogy Friedrich Merz német kancellár és több más tagállami vezető kezdeményezte a társult tagságra utaló kifejezések törlését a tervezetből. A pénteken közzéteendő zárónyilatkozatban a pénzügyi piacok integrációjára és a gazdaságbiztonsági intézkedések terén adandó kölcsönös kedvezményekre vonatkozó eredeti vállalásokat is enyhítették.

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke szeptemberben, Mark Carney kanadai miniszterelnök jelenlétében vetette fel Kanada társult uniós tagságának lehetőségét. Az elképzelés célja az volt, hogy az uniós tagság jogi lehetőségével nem rendelkező Kanada a lehető legszorosabban kapcsolódjon az EU-hoz.

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke és Mark Carney, Kanada miniszterelnöke Strasbourgban, 2026. szeptember 17-én Fotó: JEAN-CHRISTOPHE VERHAEGEN/AFP

A tagállamok kifogásolták a tervezett különleges státusz tisztázatlan tartalmát, valamint azt, hogy a bizottság előzetesen nem egyeztetett megfelelően a tagállami kormányokat képviselő tanáccsal. Aggályokat vetett fel az is, hogy a társult tagság kifejezést korábban Ukrajna uniós csatlakozásával összefüggésben is használták. Merz júniusban Ukrajna számára javasolt ilyen átmeneti státuszt, ami lehetővé tenné, hogy az ország a teljes jogú tagság elnyerése előtt rendszeresen részt vegyen uniós csúcstalálkozókon és szakminiszteri tanácskozásokon.

A Kanada számára tervezett konstrukció ettől eltérő célt szolgált volna. Az együttműködés kiterjesztette volna a felek közötti szakpolitikai egyeztetést az energiaügyre, a klímavédelemre, a technológiára és a biztonságra, továbbá Kanada szélesebb körű részvételét irányozta elő az EU kutatási, oktatási és védelmi programjaiban.

A kezdeményezés hátterében az Egyesült Államokkal fennálló kapcsolatok bizonytalansága is szerepet játszik, miután Donald Trump elnök vámintézkedései és területi követelései mindkét oldalon kétségeket ébresztettek Washington megbízhatóságával kapcsolatban.

Trump korábban nevetségesnek nevezte a kanadai társult tagság ötletét, és arra figyelmeztetett, hogy ellenséges lépésnek tekintené, ha az sértené az Egyesült Államok érdekeit. Ebben az esetben magas vámokat vagy az Európával folytatott kereskedelem számos területének megszakítását helyezte kilátásba.

A módosított tervezet központi eleme a Carney által használt, Jövőbeli Szövetség elnevezésű együttműködés. A felek a kereskedelmi akadályok lebontását, a beruházások megkönnyítését, valamint a kritikus nyersanyagok, gyógyszerek és technológiák válsághelyzetekben is biztosítható hozzáférhetőségét tűzték ki célul. Egy új gazdasági tanács a két fél vállalatait hozná össze, emellett megvizsgálják a Kanadából Európába irányuló cseppfolyósítottföldgáz-export bővítésének lehetőségét is.

Carney a társult tagság kifejezésének törlését nem tartotta meghatározó jelentőségűnek. Azt mondta, nem az elnevezések számítanak, hanem az, hogy az együttműködés milyen változást hoz a kanadaiak életében.

A kétnapos EU–Kanada-csúcstalálkozó csütörtökön kezdődik Montrealban, a zárónyilatkozatot pénteken teszik közzé. (MTI)