Felügyeleti biztost rendelt a Matolcsy-féle Quartz Alapkezelőhöz az MNB, mert az ügyvezetőt letartóztatták

bűnügy

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) csütörtökön közzétett határozatában felügyeleti biztost rendelt ki a Quartz Befektetési Alapkezelő Zrt.-hez. A biztosi teendőket a jogszabálynak megfelelően az intézkedés visszavonásáig a Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nkft. látja el.

Erre azért volt szükség, mert a Quartz Alapkezelő vezérigazgatója jelenleg akadályoztatva van az alapkezelőnél ellátandó jogszabályi és belső szabályzati feladatainak ellátásában, így egyebek mellett a befektetéskezelési, befektetési döntéshozatali tevékenységében. Ez magyarul azt jelenti, hogy mivel az „MNB-ügyben” Matolcsy György és Sándor Tamás ügyvéd mellett Valkó Mihályt, a Quartz ügyvezetőjét is letartóztatták, így ő nem tudja ellátni a cégvezetéssel járó feladatokat, amelyek biztosítják az alapkezelő folyamatos működését.

Fotó: Mehes Daniel/Daniel - stock.adobe.com

„Tekintettel a vezérigazgató személyét érintő akadályoztatásra, jelenleg nem biztosított a Quartz Alapkezelő jogszabályszerű működése, a társaság képviselete, egyúttal a kezelt befektetési alapokkal összefüggő kötelezettségek gyakorlása sem”

– írja az MNB.

Valkó Mihályt Matolcsy Györggyel és Sándor Tamással együtt múlt héten szerdán vették őrizetbe. Azóta kiderült, a nyomozás középpontjában az MNB-alapítvány vagyonának kezelését érintő, 2025. február 28-án kötött szerződés áll. Matolcsy távozása előtt az alapítvány vagyonát kezelő Optima Befektetési Zrt. egy értékpapír-kölcsönügylet keretében átadta az Optima Befektetési Alapkezelő részvényeit egy magántőkealapnak, amelyet a Matolcsy Ádám régi barátjához, Száraz Istvánhoz korábban többségi tulajdonosként kötődő Quartz kezelt. A konstrukcióval az alapítványi vagyon kezelésében meghatározó szerepet játszó társaság feletti tulajdonosi jogokat engedték volna át évekre. Az új jegybankvezetés végül felbontotta a szerződést, majd feljelentést tett.

A Quartzot sokáig Száraz Istvánhoz kötötték, de ő 2024 májusában már elkezdett eltávolodni a cégbirodalomtól, a Quartz Alapkezelőt pedig idén nyáron vonta közvetve magához Matolcsy Ádám, ugyanakkor már előtte is volt egy kisebb részesedése az alapkezelőben a dubaji Minelley FZCO-n keresztül.

Videónk az MNB-ügyről és a letartóztatásokról:

Forrás
bűnügy mnb-ügy mnb valkó mihály Quartz Befektetési Alapkezelő Zrt. letartóztatás felügyeleti biztos
Kapcsolódó cikkek

Trükkös kölcsönszerződéssel passzolták volna át Matolcsy Ádám baráti körének a jegybanki alapítványok vagyonkezelő cégét

A jegybanki alapítványok vagyonkezelője úgy adta volna kölcsön 5 évre az alapkezeléssel foglalkozó leányvállalatát, hogy annak a tulajdonjoga átszállt volna a Matolcsy-cégbirodalom címén elérhető, Száraz Istvánhoz köthető magántőkealaphoz. Mindezt Matolcsy György utolsó előtti jegybankelnöki munkanapján.

Haász János, Windisch Judit
gazdaság

Sörfőzdét, Balaton-felvidéki kastélyt és míkonoszi luxusvillát is a nevére vett Matolcsy Ádám nyáron

Ezzel párhuzamosan egyre fogyatkozik Száraz István cégeinek száma is. Matolcsy rendkívül aktív nyarat tudhat maga mögött, dubaji cégével rengeteg, korábban Szárazhoz kötődő társaságot szerzett meg. Bennük milliárdos vagyonnal.

Székely Sarolta
gazdaság

Fővárosi Főügyészség: elindult a nyomozás az MNB-alapítványok ügyében

Az ÁSZ szerdán publikálta a Matolcsy György vezette MNB alapítványainak gazdálkodásáról szóló jelentéseit.

Diószegi-Horváth Nóra
gazdaság