Felügyeleti biztost rendelt a Matolcsy-féle Quartz Alapkezelőhöz az MNB, mert az ügyvezetőt letartóztatták

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) csütörtökön közzétett határozatában felügyeleti biztost rendelt ki a Quartz Befektetési Alapkezelő Zrt.-hez. A biztosi teendőket a jogszabálynak megfelelően az intézkedés visszavonásáig a Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nkft. látja el.

Erre azért volt szükség, mert a Quartz Alapkezelő vezérigazgatója jelenleg akadályoztatva van az alapkezelőnél ellátandó jogszabályi és belső szabályzati feladatainak ellátásában, így egyebek mellett a befektetéskezelési, befektetési döntéshozatali tevékenységében. Ez magyarul azt jelenti, hogy mivel az „MNB-ügyben” Matolcsy György és Sándor Tamás ügyvéd mellett Valkó Mihályt, a Quartz ügyvezetőjét is letartóztatták, így ő nem tudja ellátni a cégvezetéssel járó feladatokat, amelyek biztosítják az alapkezelő folyamatos működését.

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„Tekintettel a vezérigazgató személyét érintő akadályoztatásra, jelenleg nem biztosított a Quartz Alapkezelő jogszabályszerű működése, a társaság képviselete, egyúttal a kezelt befektetési alapokkal összefüggő kötelezettségek gyakorlása sem”

– írja az MNB.

Valkó Mihályt Matolcsy Györggyel és Sándor Tamással együtt múlt héten szerdán vették őrizetbe. Azóta kiderült, a nyomozás középpontjában az MNB-alapítvány vagyonának kezelését érintő, 2025. február 28-án kötött szerződés áll. Matolcsy távozása előtt az alapítvány vagyonát kezelő Optima Befektetési Zrt. egy értékpapír-kölcsönügylet keretében átadta az Optima Befektetési Alapkezelő részvényeit egy magántőkealapnak, amelyet a Matolcsy Ádám régi barátjához, Száraz Istvánhoz korábban többségi tulajdonosként kötődő Quartz kezelt. A konstrukcióval az alapítványi vagyon kezelésében meghatározó szerepet játszó társaság feletti tulajdonosi jogokat engedték volna át évekre. Az új jegybankvezetés végül felbontotta a szerződést, majd feljelentést tett.

A Quartzot sokáig Száraz Istvánhoz kötötték, de ő 2024 májusában már elkezdett eltávolodni a cégbirodalomtól, a Quartz Alapkezelőt pedig idén nyáron vonta közvetve magához Matolcsy Ádám, ugyanakkor már előtte is volt egy kisebb részesedése az alapkezelőben a dubaji Minelley FZCO-n keresztül.

Videónk az MNB-ügyről és a letartóztatásokról: