Két lélegeztetőgép-bizniszes gyanúsított letartóztatását már elrendelte a győri bíróság

Letartóztatott egy férfit és egy nőt csütörtökön a Győri Járásbíróság nyomozati bírája a lélegeztetőgép-beszerzések ügyében indult adóhatósági eljárásban – közölte Havasiné Kulcsár Petra, a Győri Törvényszék sajtószóvivője az MTI-vel.

A férfi és a nő annak a bűnszervezetnek voltak a tagjai, amelynek célja lélegeztetőgépek és maszkok adásvételéből származó haszon adóterhek megfizetése nélküli megszerzése volt – közölte a letartóztatást kezdeményező Győr-Moson-Sopron Megyei Főügyészség a honlapján közzétett közleményében. A vádhatóság szerint a nő a céghálózat könyvelését végezte, a férfi a „bűnös pénz” egy részét egy külföldi cég bankszámlájáról készpénzben vette fel.

A nyomozó hatóság összehangolt, Ausztria területére is kiterjedő akciót hajtott végre az ügyben, költségvetési csalás, valamint pénzmosás bűntette miatt tizenegy embert gyanúsítottként hallgatott ki, továbbá több mint egymilliárd forint összegű vagyont biztosított.

A Telex témába vágó cikke szerint mindkét letartóztatottnál arra hivatkozott a nyomozóhatóság – és ezt a bíróság is elfogadta –, hogy fennáll a szökés, elrejtőzés, valamint a bizonyítás megnehezítésének a veszélye.

Fotó: Kovács Bendegúz/444

A Győri Járásbíróság előzőleg elrendelte Kósa Gábor körözését. Az 1977-ben született üzletembert pénzmosás miatt, európai elfogatóparancs alapján körözik. A személyes adatok alapján arról a Kósa Gáborról van szó, aki egyedüli, majd egy cégen keresztül többségi tulajdonosa volt 2014-től 2020 májusáig az iSRV Szolgáltató Zrt.-nek. Ez a ma már felszámolás alatt álló cég – a cégbíróság nyilvántartásából birtokunkba került dokumentum szerint – a legbefolyásosabb tulajdonosa volt az OTT-One Nyrt.-nek, ami 12 milliárdos tortát tudott kihasítani 2020-ban a kínai lélegeztetőgép-bizniszből.

Vagyis annak a lélegeztetőgép-bizniszen hatalmasat szakító cégnek, melynek ügyében kedden volt látványos kommandós akció Budapesten – a videófelvétel tanúsága szerint Észak-Budán –, és melynek korábbi vezetőjére, Májer Bálintra a rendőrség nemzetközi elfogatóparancsot adott ki. A teljes lélegeztetőgép-biznisz, Orbán Viktor és Szijjártó Péter kínai „fürkészei” és „portyázói” összesen több mint 15 milliárd forint kárt okozhattak a magyar államnak túlárazásokkal és használhatatlan lélegeztetőgépek leszállításával.

A kulcsfigurának tűnő Májer Bálint nagy valószínűséggel Indonéziában tartózkodik és óriáskereket üzemeltet.