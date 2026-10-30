Jövő héten négynapos parlamenti üléssel örvendezteti meg a nagyérdeműt a Tisza

Nem fogunk unatkozni jövő héten sem: négy napon át ülésezik a parlament, a hétfő és a kedd Magyar Péter híresen kurta felszólalásaival indul, és aztán jön a sok vita meg szavazás.

Témák lesznek

a zártkörű tőkealapok;

december 24-e munkaszüneti nappá nyilvánítása;

a vagyonadó;

a lex Kubatov,

a balkáni katonai békefenntartó művelet;

a Felzárkóztatási Források Visszaéléseit Feltáró Vizsgálóbizottság felállítása;

a Független Közmédia Testület új tagjainak megválasztása (és eskütétele);

A legfőbb ügyész, Fejes Péter megválasztása (és eskütétele),

magyar-amerikai megállapodás „a polgári célú atomenergia-programmal kapcsolatos magyarországi együttműködés elősegítéséről”

és így tovább. Az elvonási tüneteket négy nappal később, a november 9-ei ülésen lehet majd csillapítani.