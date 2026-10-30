Jövő héten négynapos parlamenti üléssel örvendezteti meg a nagyérdeműt a Tisza

Nem fogunk unatkozni jövő héten sem: négy napon át ülésezik a parlament, a hétfő és a kedd Magyar Péter híresen kurta felszólalásaival indul, és aztán jön a sok vita meg szavazás.
Témák lesznek
és így tovább. Az elvonási tüneteket négy nappal később, a november 9-ei ülésen lehet majd csillapítani.
Már 2026-ban is.
Magyar Péter konkrét intézkedéscunamit jelentett be hétfőn a parlamentben, ezek alapján a kormány nem kisebb államot akar, hanem másként működőt. A hamarosan nyilvánosságra kerülő dokumentum az átcsoportosítás és a paradigmaváltás költségvetése is lesz, nemcsak az igazságosságé és a fejlődésé.
Hivatalosan is vidámabb napja van Kubatov Gábornak, mint Benjamin Netanjahunak.