Jövő héten négynapos parlamenti üléssel örvendezteti meg a nagyérdeműt a Tisza

POLITIKA

Nem fogunk unatkozni jövő héten sem: négy napon át ülésezik a parlament, a hétfő és a kedd Magyar Péter híresen kurta felszólalásaival indul, és aztán jön a sok vita meg szavazás.

Témák lesznek

  • a zártkörű tőkealapok;
  • december 24-e munkaszüneti nappá nyilvánítása;
  • a vagyonadó;
  • a lex Kubatov,
  • a balkáni katonai békefenntartó művelet;
  • a Felzárkóztatási Források Visszaéléseit Feltáró Vizsgálóbizottság felállítása;
  • a Független Közmédia Testület új tagjainak megválasztása (és eskütétele);
  • A legfőbb ügyész, Fejes Péter megválasztása (és eskütétele),
  • magyar-amerikai megállapodás „a polgári célú atomenergia-programmal kapcsolatos magyarországi együttműködés elősegítéséről”

és így tovább. Az elvonási tüneteket négy nappal később, a november 9-ei ülésen lehet majd csillapítani.

POLITIKA Fejes Péter Felzárkóztatási Források Visszaéléseit Feltáró Vizsgálóbizottság parlament magyar-amerikai megállapodás lex Kubatova Független Közmédia Testület magyar péter balkáni katonai békefenntartó művelet polgári célú atomenergia-program zártkörű tőkealapok
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