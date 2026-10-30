Schiffer tíz éve, ellenzékiként még vezetőszáron vitette volna el Matolcsyt, most petíciót indított, amiért pontosan ez történt

Schiffer András Fotó: Kristóf Balázs/444

Csütörtökön írtam arról a Schiffer András által publikált bizarr nyíltlevél-szerűségről, amiben egy rakás jogász végzettségű politikus és közéleti szereplő tíz pontban kritizálja a fideszes bűnözők felelősségre vonását. Az Aláírók túlnyomó többsége egykor a Fidesz politikusa, társutasa, propagandistája vagy beszélő feje volt.

Az érintettek ki vannak borulva például azon az a vélt aránytalanságon, hogy „kamerák kereszttüzében, vezetőszáron” vezettek el gyanúsítottakat. Ez a téma annyira beakadt nekik, hogy hosszan elemezték: „egy jogállamban (..) bilincset csak szökésveszély, támadásveszély, önkárosításveszély, vagy ellenszegülés esetén lehet alkalmazni. (...) A gyanúsítottak kamerák kereszttüzében, vezetőszáron történő elvezetése sérti az arányosság követelményét."

Tóta Árpád publicista pénteken remek találatot posztolt ki a témában Facebookra. Arról, hogy Schiffer András 2016-ban, akkor még ellenzéki politikusként, az LMP egyik vezetőjeként, a parlamentben arról beszélt, hogy egy civilizált országban Matolcsy Györgyöt vezetőszáron vinnék el. Tóta ezt a következő kommentárral posztolta ki:

„megcsinálják neki a felnőtt bácsik, amiért hisztizett, erre elkezd hisztizni azon, hogy ne csinálják.”

Tényleg ez történt, le is csekkoltam. A Parlament 2016. április 26-i ülésnapján az egyik nagy téma az úgynevezett MNB-botrány volt. Nem sokkal korábban derült ugyanis ki, hogy az MNB az akkoriban képződött óriási nyereségét alapítványokba folyatta át, ami által ezek az összegek az akkor szállóigévé lett fideszes magyarázat szerint elvesztették közpénz jellegüket. Téma volt az is ezen az ülésen, hogy megemelnék Matolcsy fizetését. Miután szót kapott, Schiffer a parlamenti jegyzőkönyv tanúsága szerint ezt mondta:

„Én azt gondolom, hogy az, amit Matolcsy György Bárándy Gergelynek válaszolt a múlt héten, hogy tudniillik 2010 óta a magyar állam vezetőjeként sikeres gazdaságtörténelmi tettet hajtott végre, és így ezért őt meg kell fizetni, ez egészen elképesztő. Ami az elmúlt öt napban kiderült, azután Matolcsy Györgynek nem fizetésemelést kell kapnia, hanem civilizált országban vezetőszáron viszik el; hogyha az ügyészség a helyén lenne, erről van szó. (Dr. Gyüre Csaba: Így van.)”

A hozzászólást Schiffer a

„Szégyelljék magukat!”

mondattal fejezte be.