Vitézy: Áprilistól visszavenné az állam az autópályák üzemeltetését Mészáros Lőrincék cégétől

A kormány megszüntetné a 35 évre szóló autópálya-koncessziót, és 2027. április 1-jétől ismét az állami Magyar Közútra bízná a gyorsforgalmi utak üzemeltetését – jelentette be Facebook-videójában Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A tárcavezető szerint már zajlanak az egyeztetések a jelenlegi üzemeltetővel, a Mészáros Lőrinc és Szijj László érdekeltségébe tartozó Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.-vel (MKIF) a szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséről. (Arról, hogy pontosan mit tartalmaz az autópálya-koncessziós szerződés, mennyi közpénzről van szó, és miért tartják sokan a Fidesz-kormányzás egyik legsúlyosabb korrupciós ügyének, ebben a cikkünkben írtunk részletesen.)

Vitézy szerint a jelenlegi konstrukció egyik alapvető problémája, hogy a koncessziós szerződés olyan autópálya-szakaszokra is kiterjed, amelyeket korábban vagy a közelmúltban teljes egészében az állam építtetett meg közpénzből. Ezeknél az MKIF már csak az elkészült utak üzemeltetését veszi át, ami a miniszter szerint nem indokolja a feladatok 35 évre történő kiszervezését.

„A koncesszió lényege az, hogy ő építi és utána üzemelteti, és azon keresztül térül meg számára a beruházás. Az, hogy az állam megépíti az autópályát az adófizetők pénzén, majd aztán átadja, az csak egy egyszerű üzemeltetés”

– fogalmazott Vitézy. Szerinte a jelenlegi szerződés több ponton is ellentétes az állam érdekeivel.

A miniszter elmondta, hogy már készül az a megállapodás, amelynek értelmében az MKIF 2027. április 1-jével átadná az általa kezelt gyorsforgalmi úthálózatot a százszázalékos állami tulajdonban lévő Magyar Közútnak. A kormány elsősorban tárgyalásos úton rendezné a helyzetet, de Vitézy szerint akkor is lépni fognak, ha nem sikerül megállapodni a koncessziós társasággal.