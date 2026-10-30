Vitézy: Áprilistól visszavenné az állam az autópályák üzemeltetését Mészáros Lőrincék cégétől

gazdaság

A kormány megszüntetné a 35 évre szóló autópálya-koncessziót, és 2027. április 1-jétől ismét az állami Magyar Közútra bízná a gyorsforgalmi utak üzemeltetését – jelentette be Facebook-videójában Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A tárcavezető szerint már zajlanak az egyeztetések a jelenlegi üzemeltetővel, a Mészáros Lőrinc és Szijj László érdekeltségébe tartozó Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.-vel (MKIF) a szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséről. (Arról, hogy pontosan mit tartalmaz az autópálya-koncessziós szerződés, mennyi közpénzről van szó, és miért tartják sokan a Fidesz-kormányzás egyik legsúlyosabb korrupciós ügyének, ebben a cikkünkben írtunk részletesen.)

Vitézy szerint a jelenlegi konstrukció egyik alapvető problémája, hogy a koncessziós szerződés olyan autópálya-szakaszokra is kiterjed, amelyeket korábban vagy a közelmúltban teljes egészében az állam építtetett meg közpénzből. Ezeknél az MKIF már csak az elkészült utak üzemeltetését veszi át, ami a miniszter szerint nem indokolja a feladatok 35 évre történő kiszervezését.

„A koncesszió lényege az, hogy ő építi és utána üzemelteti, és azon keresztül térül meg számára a beruházás. Az, hogy az állam megépíti az autópályát az adófizetők pénzén, majd aztán átadja, az csak egy egyszerű üzemeltetés”

– fogalmazott Vitézy. Szerinte a jelenlegi szerződés több ponton is ellentétes az állam érdekeivel.

A miniszter elmondta, hogy már készül az a megállapodás, amelynek értelmében az MKIF 2027. április 1-jével átadná az általa kezelt gyorsforgalmi úthálózatot a százszázalékos állami tulajdonban lévő Magyar Közútnak. A kormány elsősorban tárgyalásos úton rendezné a helyzetet, de Vitézy szerint akkor is lépni fognak, ha nem sikerül megállapodni a koncessziós társasággal.

gazdaság autópálya koncesszió szíjj lászló vitézy dávid mészáros lőrinc gyorsforgalmi utak magyar közút Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.
Kapcsolódó cikkek

35 éven keresztül minden egyes órában 96 millió forint közpénzt utaltak volna Mészáros és Szíjj cégének, ha érvényben marad a koncessziós szerződés az autópályákra

Mi ez az autópálya-koncessziós szerződés, amit a Magyar-kormány felmondani készül? Miről szól, mennyi közpénzt érint, és miért tartják sokan a teljes Fidesz-időszak egyik, ha nem a legsúlyosabb lopási ügyének? Ebből majdnem mindent megérthetsz, ami az alapokat illeti.

Szily László
gazdaság