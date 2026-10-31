Bejártuk a debreceni Arany Bikát, aminek felújításába előbb egy vállalkozónak, majd az MCC-nek is beletört a bicskája

Lassú felfutás, aranykor a NER alatt, majd egy tollvonással való megszűnés – így foglalhatnánk össze egyetlen mondatban azt, ami a Mathias Corvinus Collegiummal az elmúlt harminc évben történt. Az eredeti célja szerint oktatási, tehetséggondozó intézmény az elmúlt években mesebeli kis gömböccé vált, ugyanis méretes OTP- és MOL-részvénycsomagok, valamint nagy összegű állami és kormányközeli támogatások mellett egy sor értékes ingatlan került a tulajdonukba.
Ilyen a debreceni Arany Bika Szálló épülete is, aminek neve az elmúlt bő száz évben fogalommá vált, a rendszerváltás óta eltelt időszak jó részére azonban senki sem lehet igazán büszke. Az épületet nemrégiben jártuk körbe, hogy megnézzük, mire készült az MCC, és hogy miként tudták egyben tartani a régi fényét már csak nyomokban idéző együttest.
Nem voltunk boldogok, hiszen néhány termet, illetve szobát leszámítva olyan állapotok fogadtak minket, amire egy évek óta elhagyatott, bár továbbra is őrzött épületben számítottunk.
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A debreceni Arany Bikától a Gellért-hegyi óriástelekig: gigantikus ingatlanvagyon került szeptember elsejével az MCC-től a magyar államhoz. Megmutatjuk, milyen épületekkel lett gazdagabb az állam.
Az Orbán-kormányok nem éppen a késő Kádár-kor építészetének megmentéséről híresek, Győrben mégis ez történt. Az 3,2 milliárdos felújítás után a carrarai márvány, a földönkívüli medúzákat idéző lámpák és a pszichedelikus falikárpit is a helyén maradt – az eredmény meglepően jó lett.