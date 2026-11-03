Alig egy héttel a választások után már a sokadik állami vezetőt tartóztatták le Szerbiában

Pénzmosás gyanújával letartóztatták kedden Belgrádban Jugoslav Nikolicot, a szerb Köztársasági Hidrometeorológiai Intézet igazgatóját és két társát. Az intézetvezető és társai a gyanú szerint legalább 650 ezer euró (több mint 237 millió forint) bűncselekményből származó pénz eredetét próbálták eltitkolni.

Fotó: Németh Dániel/444

A belgrádi felső ügyészség közleménye szerint a 71 éves igazgató és két társa 2019 novembere és 2024 novembere között Szerbiában és Montenegróban különböző pénzügyi tranzakciókkal és ingatlanvásárlásokkal próbálta tisztára mosni a pénzt. Jugoslav Nikolic a gyanú szerint több mint 41,8 millió dinárt (mintegy 130 millió forint), 43 ezer eurót (15,7 millió forint) és csaknem 45 ezer svájci frankot (18 millió forint) fizetett be bankszámláira, amelyek eredetét törvényes jövedelmével nem tudta igazolni. A pénzből Belgrádban, a nyugat-szerbiai Uzicében és Montenegróban vásárolt ingatlanokat.

Az intézet igazgatóját azzal is gyanúsítják, hogy nem jelentette be vagyonának jelentős gyarapodását a korrupcióellenes ügynökségnek, noha erre közfeladatot ellátó tisztségviselőként törvény kötelezte. A másik két gyanúsított szintén ingatlanvásárlásokkal és vagyonátruházásokkal érintett az ügyben. A meteorológiai intézet igazgatójának őrizetbe vétele is része annak a letartóztatási hullámnak, amely a Szerb Haladó Párt (SNS) október 25-i választási vereségével kezdődött Szerbiában, és amelynek során több korábbi állami és rendőrségi vezető ellen indult büntetőeljárás. Többek között őrizetbe vették a bűnügyi rendőrség (UKP), illetve a bűnüldözési szolgálat (SSK) vezetőjét, valamint egy üzletembert, aki Aleksandar Vučić pártjához (SNS) állt közel. Igaz, a távozó elnök pedig gondoskodott róla, hogy azok a hívei, akik ellen korábban indult büntetőeljárás, kegyelmet kapjanak. (via MTI)