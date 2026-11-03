Észak-Korea tagadja, hogy köze lenne a Binance-ről ellopott 6,3 milliárd dollárhoz

„Képtelen szólamoknak” nevezte Észak-Korea a vádakat, amik szerint az ország áll a Binance kriptotőzsde elleni, 6,3 milliárd dolláros hackertámadás mögött – írja a BBC. Kim Jodzsong, Kim Dzsongun észak-koreai vezető húga kedden azt közölte:

az Egyesült Államok újabb „alattomos kísérletet” tesz Phenjan megítélésének rontására.

A Binance a múlt héten a kriptopiac legnagyobb veszteségét szenvedte el, miután hackerek behatoltak a rendszerébe, és elloptak 6,3 milliárd dollárnyi betétet. Az amerikai Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) és kiberbiztonsági elemzők szerint Észak-Korea szervezte meg a történelem legnagyobbjaként emlegetett hackertámadást, az állami támogatással működő TraderTraitor csoportnak tulajdonítják az akciót. A nyomozóiroda arra kérte az ágazat szereplőit, hogy segítsenek megakadályozni a csoporthoz köthető kriptoszámlákat érintő tranzakciókat.

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„Az Egyesült Államok ismét azzal az elcsépelt provokációval állt elő, hogy összefüggésbe hozza az ügyet a Koreai Népi Demokratikus Köztársasággal”

– közölte nyilatkozatában Kim Jodzsong, az észak-koreai Általános Ügyek Osztályának igazgatója. Kim „súlyos politikai provokációnak” nevezte, hogy szerinte Washington úgy vezeti félre a nemzetközi közvéleményt, mintha a világ különböző részein elkövetett összes kiberbűncselekmény Észak-Korea műve lenne. Azt állította, kormánya következetesen ellenez minden rosszindulatú tevékenységet a kibertérben.

Észak-Koreát korábban is több jelentős kibertámadással vádolták, amit az ország rendre tagadott. A BBC szerint a Lazarus Csoport néven is ismert TraderTraitor egységet tették felelőssé a Bybit kriptotőzsde elleni, 2025-ös, akkor rekordnak számító, 1,5 milliárd dolláros támadásért is. Phenjan a szakértők szerint kiberbűnözésből is finanszírozza a szankciókkal sújtott gazdaságát.

A Binance közlése szerint az első vizsgálatok arra utaltak, hogy egy mérnök laptopját törték fel, ezen keresztül tudott a támadó jogosulatlanul eszközöket kivonni a tőzsdéről. A vállalat a támadás után minden tranzakciót felfüggesztett, majd a kibocsátókkal együttműködve befagyasztotta az érintett eszközöket. A főbb kriptovalutákkal azóta újra lehet kereskedni.

A cég vasárnapi tájékoztatása szerint az újranyitás után az ügyfelek több mint 3,6 milliárd dollárnyi eszközt vontak ki a tőzsdéről. A Binance azt ígérte, hogy a támadáshoz kapcsolódó valamennyi veszteséget megtéríti, és közlése szerint az ellopott eszközök értékének mintegy 95 százalékát már pótolta.