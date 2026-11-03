Nem hallgatja meg csütörtökön a letartóztatásban ülő Matolcsy Györgyöt az MNB-botránnyal foglalkozó vizsgálóbizottság

bűnügy

November 5-én, csütörtökön ülésezik az MNB-botránnyal foglalkozó parlamenti vizsgálóbizottság, melynek elnöke, Csőszi Attila (Tisza Párt) azt közölte kedden a Telexszel, hogy nem fogják meghallgatni a letartóztatásban ülő Matolcsy Györgyöt. Bár Csőszi a múlt héten még azt mondta, meg akarják hallgatni a volt jegybankelnököt is, ez mégsem valósulhat meg, mivel a nyomozást felügyelő Központi Nyomozó Főügyészség (KNYF) szerint nincsenek meg a meghallgatás jogszabályi feltételei.

Fotó: Soós Lajos/MTI/MTVA

„A vizsgálóbizottság meg fog hozni egy döntést azzal kapcsolatban, hogy a fennálló helyzetet hogy kívánja kezelni. Van-e alternatíva vagy sem Matolcsy György meghallgatására. Ha van, akkor melyiket választja, ezek vizsgálóbizottsági döntések”

– mondta a Telexnek Csőszi, míg a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága (BvOP) azt nyilatkozta a lapnak, hogy az előállítás elkerülésének érdekében igénybe lehet venni a távtárgyalás, távmeghallgatás lehetőségét is.

A vizsgálóbizottság augusztusban kezdte a működését, Csőszi Attila már akkor beszélt arról, hogy Matolcsy Györgyöt és Matolcsy Ádámot is tervezik meghallgatni. Előbbit azóta letartóztatásba helyezték, fia, Matolcsy Ádám ellen pedig nemzetközi elfogatóparancsot adtak ki. (via Telex)

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