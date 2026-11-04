Letartóztatták a szerb különleges terrorellenes egység parancsnokát

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Csütörtökön letartóztatták Igor Žmirićet, a szerb különleges terrorellenes egység (SAJ) parancsnokát a belgrádi Első Alapfokú Ügyészség utasítására, írja a Szabad Magyar Szó a Nova.rs nem hivatalos értesülései alapján.

Igor Žmirić egyike annak az öt személynek, akiket a szerb belügyminisztérium belső ellenőrzési osztályának felügyelői egy nagyszabású akció keretében vettek őrizetbe.

Žmirić ellen büntetőfeljelentést tettek a tavaly augusztus 14-i belgrádi tüntetések során egyetemisták és polgárok letartóztatásában, illetve bántalmazásában való részvétele miatt.

Žmirić letartóztatását követően a belügyminisztérium közleményt adott ki, melyből kiderül, összesen kilenc rendőrtisztet vettek 48 órás előzetes letartóztatásba, őket bántalmazással és kínzással gyanúsítják. Az Első Alapfokú Ügyészség azért adott ki elfogatóparancsot, mert a gyanú szerint tavaly augusztusban a szerb kormány épületének garázsában bántalmazták Nikolina Sinđelić egyetemistát és társait.

Fotó: FILIP STEVANOVIC/Anadolu via AFP

Ahogy arról mi is beszámoltunk, alig egy héttel a választások után már a sokadik állami vezetőt tartóztatták le Szerbiában. Legutóbb a meteorológiai intézet igazgatóját vették őrizetbe, amely része annak a letartóztatási hullámnak, amely a Szerb Haladó Párt (SNS) október 25-i választási vereségével kezdődött Szerbiában, és amelynek során több korábbi állami és rendőrségi vezető ellen indult büntetőeljárás. Többek között őrizetbe vették a bűnügyi rendőrség (UKP), illetve a bűnüldözési szolgálat (SSK) vezetőjét, valamint egy üzletembert, aki Aleksandar Vučić pártjához (SNS) állt közel. Igaz, a távozó elnök pedig gondoskodott róla, hogy azok a hívei, akik ellen korábban indult büntetőeljárás, kegyelmet kapjanak.

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