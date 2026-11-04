Navracsics Tibor: Feledy Botondék jó szakmai munkát végeztek, ezért is kértük fel őket

„Feledy Botondék jó szakmai munkát végeztek, ezért is kértük fel őket” – mondta Navracsics Tibor, volt területfejlesztési miniszter a Telexnek egy pécsi fórumon, miután kedden megírtuk, hogy Feledy a Miniszterelnökség megbízásából összesen bruttó 11,917,680 millió forint értékű tanácsadói munkában vett részt, amely Navracsics Tibor területfejlesztési miniszter munkáját segítette.

„Botond akkoriban Brüsszelben élt, és jó háttéranyagokat készített, amiket az európai uniós forrásokról szóló tárgyalások során is hasznosítottunk. A legjobbakkal szoktunk dolgozni” – mondta Navracsics, majd azt is hozzátette, hogy Feledy tárgyilagos, nem pártpolitikai anyagokat írt, hanem elemzéseket az európai uniós intézmények működéséről.

(Felmerül a kérdés, hogy az alapvetően ugyanerre a szolgáltatásra fenntartott állami intézmények, mint például a Külügyminisztérium által írt háttéranyagok pártpolitikaiak voltak-e, ezért volt-e szükség külsős elemzőre, de Navracsics erről nem beszélt.)

Fotó: Kiss Dániel/MTI/MTVA

Navracsicsnak a papírok szerint „külpolitikai szaktanácsadás és geopolitikai elemzői feladatok ellátása” feladatokat végzett Feledy. (A teljes képhez hozzátartozik, hogy Feledyt a Miniszterelnökség egy közbeiktatott cégen, konkrétan „a tanácsadás Lounge-csoportján” keresztül alkalmazta, így nem tudni, hogy az elszámolt vállalkozói díjból pontosan mennyit kapott.)

Hétfő este jelentette be Velkey György államtitkár, hogy bizalomvesztés miatt azonnali hatállyal menesztette a Külügyminisztérium a Magyar Külügyi Intézet augusztusban kinevezett vezérigazgatóját, Feledy Botondot. Hamarosan kiderült, hogy a minisztérium a Telex megkereséséből értesülhetett az elemző és az előző kormány kapcsolatáról: a lap azt írta, hogy Feledy cége 84 millió forintot kapott Lázár János minisztériumától három év alatt.