A 17 napra beszervezett kőszegi alpolgármesternek tiszta a lelkiismerete

POLITIKA

Terplán Zoltán, Kőszeg fideszes alpolgármestere is szerepel a nyitottaktak.hu oldalon. Az adatbázis szerint 1988-ban, 19 éves korában szervezték be hazafias alapon, majd titkos megbízottként, Tibi fedőnéven dolgozott a III/III-as ügyosztálynak. Tizenhét nap után azonban kizárták a hálózatból.

Terplán Zoltán
Forrás: Kőszeg város/Facebook

Terplán az ugytudjuk.hu-nak nyilatkozott az ügyről. Azt mondta, katonai szolgálata alatt került kapcsolatba későbbi beszervezőjével, aki azért figyelt fel rá, mert németül levelezett a külföldön élő rokonával. A rendőr hadnagy elmondta neki, tudnak a levelekről, ő pedig tisztázta, hogy szereti a hazáját, és nem akar ártani neki.

A rendőr 1988 októberében újra megkereste a már főiskolás Terplánt, és korábbi kapcsolatukra hivatkozva arra kérte, menjen el egy rendezvényre. „Erre a rendezvényre elmentem és ennyi. Mikor másodszor megkeresett, már összeállt bennem a kép és mindennemű együttműködést elutasítottam, amihez akkor minden bátorságomra szükség volt. Egy ideig tartottam a retorzióktól, de szerencsére már nem következtek be. Az akta szerint 1988. november 11-én ki is léptettek.”

Terplán azt mondta, tiszta a lelkiismerete, mert nemet tudott mondani az akkori állampártnak. Ezért nem is készül lemondani az alpolgármesteri pozícióról.

A nyitottaktak.hu oldalon megtalált ismert közéleti szereplőkről, művészekről és sportolókról ebben a cikkben írtunk bővebben. Antonio De Blasio, Gyurgyák János és Patyi András ügyéről külön is beszámoltunk.

POLITIKA fidesz kőszeg ügynökakták terplán zoltán
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