Cristiano Ronaldo visszavonul a portugál valogatottságtól

Cristiano Ronaldo csütörtökön a közösségi oldalain jelentette be, hogy 41 évesen visszavonul a portugál labdarúgó-válogatottól – írja az Athletic.

Az ötszörös aranylabdás futballista szeptemberben, a Wales ellen 1–0-ra megnyert mérkőzésen lépett pályára utoljára a válogatottban. A következő találkozón már nem állították be, ezután a Jorge Jesus szövetségi kapitánnyal fennálló nézeteltérése miatt idő előtt elhagyta a válogatott edzőtáborát. Emiatt 255 eurós pénzbírságot és 30 napos eltiltást kapott. Akkor egy hosszú közleményben kért bocsánatot csapattársaitól, és még azt írta, hogy nem akar visszavonulni.

Fotó: STEFAN KOOPS/NurPhoto via AFP

Csütörtökön azonban bejelentette, hogy azonnali hatállyal befejezi válogatottbeli pályafutását.

„Eljött a nap, amikor vissza kell adnom a válogatott hetes számú mezét. Soha nem éreztem úgy, hogy ez a mez kizárólag az enyém lenne. De 23 éven át megadatott nekem az a kiváltság és felelősség, hogy viselhettem, megvédhettem, és magammal vihettem a világ stadionjaiba”

– fogalmazott Ronaldo.

„Most eljött az idő, hogy továbbadjam a következő generációnak. Nem volt könnyű döntés. Mert vannak döntések, amiket nem lehet pusztán ésszel meghozni. A szívünkre is hallgatnunk kell. (...) Amikor visszatekintek mindarra, amit a válogatottal átéltem, nem csupán a mérkőzéseket, a gólokat, a rekordokat vagy a trófeákat látom. A gólok emléke elhalványul. A trófeák múzeumokba kerülnek. A rekordokat előbb-utóbb megdöntik. De van valami, amit az idő soha nem törölhet el: az a hely, amit az emberek szívében elfoglalunk.”

A férfi labdarúgás történetében senki sem játszott annyi válogatott mérkőzést (234), és szerzett annyi gólt (146) a nemzeti csapatában, mint Ronaldo.

Az ötszörös aranylabdás játékos 2003-ban mutatkozott be a portugál válogatottban, amivel 2016-ban Európa-bajnokságot, valamint két Nemzetek Ligáját nyert. Az idei világbajnokságon három gólt szerzett, Portugáliával a nyolcaddöntőben esett ki. Ronaldo összesen hat vb-n játszott és szerzett gólt, ami szintén rekordnak számít.

A másik korszakos zseni, az argentin Lionel Messi szintén visszavonult a válogatottságtól, októberben játszotta utolsó meccsét Benin ellen.