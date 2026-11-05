Cristiano Ronaldo visszavonul a portugál valogatottságtól

Cristiano Ronaldo csütörtökön a közösségi oldalain jelentette be, hogy 41 évesen visszavonul a portugál labdarúgó-válogatottól – írja az Athletic.
Az ötszörös aranylabdás futballista szeptemberben, a Wales ellen 1–0-ra megnyert mérkőzésen lépett pályára utoljára a válogatottban. A következő találkozón már nem állították be, ezután a Jorge Jesus szövetségi kapitánnyal fennálló nézeteltérése miatt idő előtt elhagyta a válogatott edzőtáborát. Emiatt 255 eurós pénzbírságot és 30 napos eltiltást kapott. Akkor egy hosszú közleményben kért bocsánatot csapattársaitól, és még azt írta, hogy nem akar visszavonulni.
Csütörtökön azonban bejelentette, hogy azonnali hatállyal befejezi válogatottbeli pályafutását.
„Eljött a nap, amikor vissza kell adnom a válogatott hetes számú mezét. Soha nem éreztem úgy, hogy ez a mez kizárólag az enyém lenne. De 23 éven át megadatott nekem az a kiváltság és felelősség, hogy viselhettem, megvédhettem, és magammal vihettem a világ stadionjaiba”
– fogalmazott Ronaldo.
„Most eljött az idő, hogy továbbadjam a következő generációnak. Nem volt könnyű döntés. Mert vannak döntések, amiket nem lehet pusztán ésszel meghozni. A szívünkre is hallgatnunk kell. (...) Amikor visszatekintek mindarra, amit a válogatottal átéltem, nem csupán a mérkőzéseket, a gólokat, a rekordokat vagy a trófeákat látom. A gólok emléke elhalványul. A trófeák múzeumokba kerülnek. A rekordokat előbb-utóbb megdöntik. De van valami, amit az idő soha nem törölhet el: az a hely, amit az emberek szívében elfoglalunk.”
A férfi labdarúgás történetében senki sem játszott annyi válogatott mérkőzést (234), és szerzett annyi gólt (146) a nemzeti csapatában, mint Ronaldo.
Az ötszörös aranylabdás játékos 2003-ban mutatkozott be a portugál válogatottban, amivel 2016-ban Európa-bajnokságot, valamint két Nemzetek Ligáját nyert. Az idei világbajnokságon három gólt szerzett, Portugáliával a nyolcaddöntőben esett ki. Ronaldo összesen hat vb-n játszott és szerzett gólt, ami szintén rekordnak számít.
A másik korszakos zseni, az argentin Lionel Messi szintén visszavonult a válogatottságtól, októberben játszotta utolsó meccsét Benin ellen.
21 év, 208 meccs, egy világbajnoki cím, két Copa America-győzelem.
Amiért elhagyta a válogatott edzőtáborát.
Egy Nemzetek Ligája-meccs előtt elhagyta a válogatott edzőtáborát, miután összekülönbözött Jorge Jesus szövetségi kapitánnyal.