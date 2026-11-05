Egy miniszter nem mehet szembe saját kormányával – mondta Varga Mihály a jegybanktörvény 2013-as elfogadásáról

Több mint 100 milliárd forintnyi veszteséget és több száz milliárd forintnyi fizetési kötelezettséget sikerült elkerülni a jegybanki alapítványoknál az új MNB-vezetés intézkedéseinek köszönhetően 2025 márciusa után – mondta Varga Mihály, a Magyar Nemzeti Bank elnöke az intézmény működésével kapcsolatos visszaéléseket feltáró országgyűlési vizsgálóbizottság csütörtöki budapesti ülésén az MTI híre szerint.

A jegybank új vezetése célul tűzte ki a törvényes gazdálkodás helyreállítását és a visszaélések feltárását, és azonnal megkezdte a vagyonmentést, megtette a szükséges feljelentéseket a jegybanki alapítványok, az MNB-székház felújítása és az ingatlanberuházások ügyében – mondta. Sőt, még ma is születtek olyan döntések, amelyek a vagyonmentést szolgálják, ezekről később tájékoztatást is fog adni.

Varga Mihály volt nemzetgazdasági miniszter a Magyar Nemzeti Bank (MNB) mûködésével kapcsolatos visszaéléseket feltáró parlamenti vizsgálóbizottság ülésén az Országházban Fotó: Kovács Attila/MTI/MTVA

Az első intézkedések között kezdeményezték a jegybanktörvény módosítását annak érdekében, hogy az MNB a jövőben ne alapíthasson alapítványokat, illetve ne végezhessen befektetési és vagyonkezelési tevékenységet – emlékeztetett Varga Mihály. A jegybankelnök beszámolt arról is, hogy az új vezetés felülvizsgálta az alapítványok és az érdekeltségükbe tartozó társaságok működését, új kuratóriumi és vállalatvezetést nevezett ki, valamint intézkedett a működési költségek csökkentéséről és a gazdálkodás átláthatóságának helyreállításáról.

A Portfolió tudósítása szerint Varga azt is elmondta, hogy számos olyan vagyonelem van még, amik bizakodásra adhatnak okot, vannak olyan ingatlanelemek és részvények, melyek még menthetők, nem csak Magyarországon, hanem külföldön is. A jegybankelnök szerint jó döntés volt, hogy az alapítványok csődje helyett a vagyonmentésre koncentráltak 2025 tavaszától.

Az MNB-székház felújításáról elmondta, jelentősen túlárazott volt, így ma már értékvesztést kell ezen elkönyvelniük. Megjegyezte ugyanakkor, hogy polgári peres eljárásban 25 milliárd forintot követelnek vissza.

A meghallgatáson kitértek annak a törvénynek az elfogadására és körülményeire is, amely lehetővé tette a jegybanki alapítványok létrehozását a jegybanki nyereségből (vagyis ami miatt elveszthette közpénz jellegét a közpénz). Varga ezzel kapcsolatban annyit mondott, egy miniszter a saját kormánya döntésével szemben nem képviselhet eltérő álláspontot.