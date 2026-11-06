Varga Mihályék két beadvánnyal reagáltak arra, hogy Somlai Bálint cége feljelentést tett egy 3 milliárdos bankgarancia ügyében

Október végén a 444 írta meg elsőként, hogy az MNB Szabadság téri székházának horribilis árú (ld.: aranybudi) felújításhoz kapcsolódó bankgarancia-lehívás miatt feljelentést tett a Raw Development Kft., a munkálatok generálkivitelezője. Egymondatos gyorstalpaló a kusza MNB-ügyeket nem követőknek: a Raw-cégcsoport Somlai Bálint érdekeltségébe tartozik, őt Matolcsy Ádám barátjaként ismerte meg az elmúlt években a közvélemény, és a cégei számos jegybanki beszerzést nyertek el, míg a barátja apja, Matolcsy György volt az MNB elnöke.

Fotó: Kiss Bence/444

A százmilliárdos nagyságrendűre duzzadt székházfelújítás miatt a tavaly márciusban érkezett új MNB-elnök, Varga Mihály és az új jegybanki vezetés több lépést is tett, így például egy polgári peres eljárásban nagyjából 27 milliárdot követelnek, emellett volt az említett bankgarancia-lehívás is, ami nyomán hamis tanúzás és különösen jelentős kárt okozó csalás miatt tett feljelentést a Raw Development. Erre reagálva a Magyar Nemzeti Bank ma közleményben jelentette be, hogy „a Szabadság téri székház felújításával összefüggő bankgarancia és az üzemeltetéssel kapcsolatos kérdések tekintetében” két új beadványt nyújtott be az ügyben nyomozást folytató Budapesti Rendőr-főkapitányságnak.

Az MNB és a kizárólagos leányvállalat, az MNB-Ingatlan Kft. a közlemény szerint „a korábbi jegybanki vezetéshez köthető üzleti érdekeltségek támadására és a valótlan hírekre tekintettel” nyújtotta be a rendőrségnek a beadványokat. Ezek az MNB szerint „tényszerűen és részletesen mutatják be azokat az intézkedéseket, amelyeket az új jegybanki vezetés az MNB ingatlanjainak üzemeltetését és a székházfelújításhoz kapcsolódó bankgarancia-lehívást érintően megvalósított”.

A jegybank vezetése a cikkünk megjelenése után felidézte azt is, hogy a székházfelújítás ügyében már tavaly októberben feljelentést tettek „hűtlen kezelés, hanyag kezelés, csalás és hivatali visszaélés gyanúja miatt”, illetve hogy a székházat felújító cég „munkájával összefüggésben több mint 4700 garanciális hibát tártunk fel”. A feljelentésben a Raw azt írta, hogy az MNB-Ingatlan egy 4129 tételes, „saját maga által árazott hibalistát állított össze”, ráadásul a tételek között volt néhány olyan is, amik javítási határideje szeptember 30. volt, tehát a jegybanki ingatlanos cég idő előtt hívta le azok bankgaranciáját.

Mai közleményét a Varga Mihály vezette MNB azzal zárta, hogy „elkötelezett a jogszerű, átlátható és felelős gazdálkodás mellett és a továbbiakban is segíti a nyomozóhatóság munkáját”, illetve hogy folytatják az előző vezetéshez kapcsolódó ügyek feltárását.