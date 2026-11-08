A szaúdi fővárost támadták a húszik, a húszik szerint Jemenben szaúdi rakéták öltek meg gyerekeket

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Az Irán által támogatott jemeni húszik ismét a szaúdi fővárost, Rijádot lőtték, a támadásban megsérült a világ legnagyobb olajvállalatának, a Saudi Aramconak az egyik irodaépülete.

Nem sérült meg senki, az iráni háború miatt egyre gyakoribb támadások miatt a városnegyed irodaházaiban dolgozók egy hónapja otthonról látják el a feladataikat.

Ez a legjelentősebb támadás Szaúd-Arábia fővárosa ellen, mióta a húszik a múlt hónapban a repteret lőtték, 12 ember halálát okozva.

A BBC eközben arról számolt be, hogy húszik köthető médiaforrások szerint legalább 33 ember, köztük nők és gyermekek vesztették életüket Szaúd-Arábia által végrehajtott légitámadásokban.

Egy, a húszik által működtetett televíziós csatorna élő videófelvételein látható, ahogy a mentők holttesteket emelnek ki több épület romjai közül egy városban. A romok között kisgyermekek holttestei is láthatók.

A szaúdiak egy olyan koalíciót vezetnek, amely több mint egy évtizede harcol a húszik ellen, támogatva Jemen nemzetközileg elismert kormányát.

A jemeni csatározásokban évek óta nem történt jelentős fejlemény, de az iráni háború következtében újra fellángolt a konfliktus, és a húszik komoly sikereket értek el a koalíció csapataival szemben.

A Bloomberg értesülései szerint Irán és az Egyesült Államok az utóbbi időben közelebb kerültek ahhoz, hogy befejezzék az idén február óta tartó háborút.