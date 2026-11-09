„A politikai felelősöket felelősségre kell vonni” – vizsgálóbizottságot hozna létre a Fidesz „a Tisza ügynökbotránya” miatt

Vizsgálóbizottság felállítását kezdeményezi a Fidesz és a KDNP, hogy kiderüljön, ki a politikai felelőse „a Tisza ügynökbotrányának” – közölte Hegedűs Barbara fideszes képviselő.

Az Országgyűlés nemzetbiztonsági bizottságának hétfőre összehívott, az ügynökakták nyilvánosságra hozatalának körülményeit vizsgáló ülése határozatképtelenség miatt elmaradt, de a megjelent ellenzéki képviselők – a testület elnöke, a mihazánkos Apáti István kezdeményezésére – kérdéseket tehettek fel Cseh Gergő Bendegúznak, az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára főigazgatójának.

Az informális „beszélgetést” követően Hegedűs Barbara újságírók előtt azt mondta, hatalmas felelőtlenség volt „előkészítés, értelmezés, magyarázat nélkül” nyilvánosságra hozni az ügynökaktákat. A Tisza lépése a társadalom megosztottságát erősítette, ez is volt szerinte a célja: a bizalmatlanság erősítése.

Gyáva megfutamodásnak nevezte, hogy nem jelent meg a nemzetbiztonsági bizottság ülésén a Tisza hat képviselője, akadályozva a testület munkáját. Örömét fejezte ki viszont amiatt, hogy az ÁBTL főigazgatója válaszolt a képviselők kérdéseire.

Hegedűs Barbara a Parlamentben Fotó: Németh Dániel/444

Az ellenzéki képviselő elmondta, többször kérdezték Cseh Gergő Bendegúzt, milyen politikai nyomásgyakorlást tapasztaltak, de erre nem kaptak választ.

Hegedűs Barbara példátlannak és felháborítónak nevezte, hogy 164 egykori áldozatot elkövetőként tüntettek fel a múlt héten nyilvánosságra hozott adatokban. Ezek az emberek megérdemlik a tisztességes eljárást, azt, hogy igazságot szolgáltassanak nekik, és feltárják, kik a történtek politikai felelősei – mondta, majd bejelentette, ezért parlamenti vizsgálóbizottság felállítását kezdeményezik.

Kijelentette: politikai döntés született az akták nyilvánosságra hozataláról, annak időpontjáról, így kormányzati szereplők, Ruff Bálint Miniszterelnökséget vezető miniszter és Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter a felelős a történtekért; a politikai felelősöket pedig felelősségre kell vonni. (MTI)