Magyar szerint érdemes megvizsgálni, hogy az ÁBTL véletlenül hibázott-e Lezsák nevével, vagy megbízásból, hogy hiteltelenítse az egészet

Ki a felelős azért, hogy Lezsák Sándort a hálózati személyek közé sorolta az ügynökakták adatbázisa, azaz a nyitottaktak.hu - többször is előkerült ez a hétfői parlamenti ülésen (összefoglalónk itt olvasható), Magyar Péter is hosszan beszélt erről a napirend előtti felszólalásának viszontválasz-körében, amikor az ellenzéknek válaszolt, és bocsánatot kért Lezsák Sándortól, hosszan méltatva a rendszerváltáskori tevékenységét.

Aztán jött a „sima” napirend előtti kör, amelyben az első felszólaló a mi hazánkos Toroczkai László volt, aki alapvetően egyik kedvenc témájáról, a végrehajtókról beszélt, és csak egy mondat erejéig tért ki rá, hogy Magyar Péter Lezsáktól bocsánatot kért ugyan, de a másik 163 érintettől, akinek a neve szintén tévedésből került a hálózati személyek közé, csak ők nem tudnak a nyilvánossághoz fordulni, nem. Toroczkai Magyarnak címezve azt mondta, azért követték el a hibát, mert kapkodtak.

Magyar az erre adott válaszát azzal kezdte, hogy az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára nem tartozik a kormány alá, „pontosan tudja ön is, belehazudik az emberek szemébe, önök megszavazták ugyanúgy ezt a jogszabályt, mint mi, önök pontosan ugyanannyira felelősek, kedves Toroczkai frakcióvezető úr, mint mi, semennyire”, hárította a felelősséget a hibáért Magyar, majd azt mondta,

az a felelős, aki ezt a hibát elkövette, azt persze érdemes megvizsgálni, hogy véletlenül követte-e el, vagy nem esetleg azért, más megbízásából, hogy megpróbálja hitelteleníteni ezt az egész dolgot, nyilván ki fog derülni.

Magyar arra nem utalt, hogy kinek a megbízásából történhetett ez szerinte.

Az ÁBTL vezetője, Cseh Gergő Bendegúz felajánlotta a lemondását, az még nem derült ki, hogy el is fogadja-e azt az illetékes.

Cseh Gergő Bendegúzt Kövér László nevezte ki 2024-ben újabb hét évre. 2024 márciusában megkapta a Magyar Érdemrend Lovagkereszt polgári tagozat kitüntetést. Cseh a rendszerváltáskor a Fideszben politizált, 1990-ben a párt országos listáján is szerepelt, Budapesten egyéniben is elindult.