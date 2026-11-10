Trump: Az FBI vizsgálja az Nvidia-vezér viszonyát a kínai kémnővel

Donald Trump amerikai elnök bejelentette, hogy az FBI vizsgálja az Nvidia vezérigazgatója, Jensen Huang és egy feltételezett kínai kém, Alica Huang közötti viszonyt (a két Huang között csak névazonosság van). Részleteket nem árult el a vizsgálatról, sem arról, hogy az mikor kezdődött. A BBC megkeresésére az FBI semmit nem nyilatkozott az eljárásról.

Trump azt is közölte, hogy hétfőn beszélt Jensen Huanggal, aki a szövetségese és tanácsadója. Ezt a párbeszédet idézte fel a sajtótájékoztatóján:

„Feltettem neki a kérdést: »Sejtette egyáltalán, hogy a nő kém?« Azt válaszolta: »Fogalmam sem volt róla, hogy kém«, és én ezt el is hiszem neki.”

Peking közben visszautasította azokat az állításokat, miszerint Huang célpont lett volna. A kínai külügyminisztérium szerint a vádak „teljesen alaptalanok, spekulatívak, és céljuk Kína befeketítése, lejáratása”.

Az Nvidia – amely időközben szintén elrendelt egy független vizsgálatot az Alice Huanggal kapcsolatos ügyben – közölte: nincs okuk feltételezni, hogy a vállalat titkai vagy a nemzetbiztonság veszélybe kerültek volna. Az Apple után a világ második legértékesebb vállalatának számító, mesterségesintelligencia-chipeket gyártó cég komoly árfolyamveszteséget szenvedett el a tőzsdén a kémbotrány miatt, csak hétfőn mintegy 250 milliárd dollárral csökkent a cég értéke (átszámolva ez közel 81 ezer milliárd forint; összehasonlításként: a magyar gazdaság 2026 egészére tervezett teljesítménye 85-90 ezer milliárd forint).

A New York Times értesülései szerint az amerikai hírszerzés tisztviselői úgy vélik, hogy Alice Huang Pekingnek kémkedett. A lap beszámolója szerint Marco Rubio külügyminiszter tavaly tavasszal feljegyzést küldött washingtoni vezető tisztségviselőknek, amelyben figyelmeztetett: az Nvidia vezetője szoros kapcsolatban áll egy kínai kémmel.

Trump megjegyzései az első olyan jelzések, amelyek arra utalnak, vajon tudott-e az Nvidia vezetője a nő feltételezett kínai kémkapcsolatairól. Az amerikai cég központi szerepet játszik az Egyesült Államok és Kína közötti, mesterséges intelligenciával kapcsolatos technológiai versenyben. Washingtonban az Nvidia pekingi exportját nemzetbiztonsági kérdésként kezelik – ez az egyik fő oka annak, hogy Huang ügye aggodalmakat váltott ki.