A titkosszolgálati vezetőket is meghallgatták Szijjártó Péter BYD-s állása miatt a nemzetbiztonsági bizottságban

Szerdán ismét Szijjártó Péter volt külügyminiszter BYD-s állása volt napirenden a nemzetbiztonsági bizottság zárt ülésén, erről Velkey György László, a Külügyminisztérium államtitkára számolt be Facebook-oldalán. A bizottságnak ezúttal az Információs Hivatal és az Alkotmányvédelmi Hivatal vezetői mondták el a véleményüket. Zárt ülésről lévén szó, Velkey sok részletet nem árulhatott el, de annyit elmondott, hogy elhangzottak számára is új és meglepő információk.

A két hivatal vezetőjét azért hallgatták meg, mert Szijjártó Péter külügyminiszterként a titkosszolgálatok felett is őrködött, így nagyon sok információ lehetett a birtokában, majd a minisztériumból való távozása után rögtön a kínai óriásvállalathoz igazolt. Ráadásul Velkey szerint miniszterként Szijjártó egyengette a BYD magyarországi gyárépítésének az útjait.

A volt külügyminisztert egyébként egy hónappal ezelőtt szintén zárt ülésen hallgatta meg a bizottság az új munkájával összefüggésben. A Tisza Párt még szeptemberben kezdeményezte Szijjártó nemzetbiztonsági bizottsági meghallgatását a BYD-ban elvállalt pozíciója és annak esetleges nemzetbiztonsági kockázatai miatt.