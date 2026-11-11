Irán által támogatott személyek szervezték a brit légibázis elleni támadási kísérletet az amerikai hatóságok szerint

Vádat emelt az amerikai igazságügyi minisztérium három, Irán által támogatott személy ellen, akik a hatóságok szerint több terrortámadást szerveztek Európában és az Egyesült Államokban – írja a BBC. A gyanúsítottaknak közük lehetett a brit RAF Fairford légibázis elleni szeptemberi incidenshez is, ami után az amerikai légierő valamennyi bombázóját kivonta a támaszpontról.

A kedden nyilvánosságra hozott vádirat szerint az iráni Mohszen Mohadzseri, az iraki Mohammad Ali al-Hasszani és a kettős iráni–iraki állampolgár, Mohammad Baker Szaad Davúd al-Szaadi olyan európai támadásokat szerveztek, amiket egy állítólag újonnan alakult szervezet, a Harakat Ashab al-Yamin al-Islamiya (HAYI) nevében hajtottak végre. A csoport 2026 tavaszán 18 európai terrortámadás elkövetését vállalta magára, ezek közül hét az Egyesült Királyságban történt. A támadások között gyújtogatásokat, robbantásokat és egy londoni késelést is felsoroltak, amiben két zsidó férfi, köztük egy kettős amerikai–brit állampolgár majdnem életét vesztette.

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„Ez a nyolcrendbeli vádirat megmutatja, milyen elszántan törekszik Irán arra, hogy terrortámadásokat hajtson végre Európában és az Egyesült Államokban” – mondta Kash Patel, az FBI igazgatója. Szerinte a vádlottak közel húsz támadási kísérletben vettek részt az iráni Iszlám Forradalmi Gárda és az Irán által támogatott iraki Kataib Hezbollah milícia érdekében. Egyikük egy New York-i börtönből, két társa pedig Iránból tartotta a kapcsolatot brit közreműködőkkel.

A hatóságok szerint az egyik vádlott, Mohammad Ali al-Hasszani augusztusban brit közreműködőket fizetett azért, hogy előkészítsék a légitámaszpont elleni támadást. A gyanúsítottak furgonokat és üzemanyaghordókat szereztek be, égésgyorsító vegyi anyagok beszerzési lehetőségeit kutatták, valamint robbanószerkezetek repeszeiként felhasználható fémtárgyakat vásároltak.

Szeptember 26-án három furgont irányítottak a légibázishoz, de kettőt megállított a biztonsági útlezárás. Másnap hajnalban egy buliból hazatérő helyi gazdálkodó figyelt fel a járművekre, és értesítette a rendőrséget. A furgonokban nem találtak robbanóanyagot, de jelentős mennyiségű benzint lefoglaltak. Az ügyben hét férfit tartóztattak le az Egyesült Királyságban, egyikük ellen nemzetbiztonsági bűncselekmények miatt vádat is emeltek.

Az incidens után az Egyesült Államok kivonta bombázóit a Gloucestershire megyében található légibázisról, a döntést Donald Trump a támaszpontot érő fenyegetésekkel indokolta. Irán londoni nagykövetsége „megalapozatlannak és rosszindulatúnak” nevezte, és határozottan visszautasította azokat az állításokat, amik az országot az incidenshez kötik.