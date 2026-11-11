Megszüntették az eljárást a gyűlöletkeltő plakátokat átfestő tanítónő ellen

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Bűncselekmény hiányában megszüntette a rendőrség a rongálás miatt indított büntetőeljárást a tanítónő ellen, aki februárban gyűlöletkeltő kormányzati plakátokra fújt tiltakozó üzeneteket Óbudán – írta közleményében Magyar Helsinki Bizottság.

Schneider Flóra az előző tanévben még egy alapítványi általános iskolában tanított. A Helsinki Bizottság beszámolója szerint azért döntött a plakátok átírása mellett, mert felháborította a kormány gyűlöletkeltő kampánya, és pedagógusként azt is tapasztalta, hogy a háborúval riogató hirdetések félelmet keltenek a gyerekekben.

A kép illusztráció
Fotó: BALINT SZENTGALLAY/NurPhoto via AFP

Február egyik éjszakáján az óbudai Lajos utcában festékszóróval írt rá több kormányzati plakátra. Szándékosan olyan hirdetéseket választott, amiket korábban már megrongáltak, és arra is ügyelt, hogy a leszakított plakátrészekre írjon. Az üzeneteket folyóírással készítette, mert az alsó tagozatos gyerekek nevében akart tiltakozni. Többek között ezeket írta a plakátokra: „Én csak élni szeretnék légyszi… ne gyűlölj, szeress♥️”, „Boldog és szabad szeretnék lenni, szeretet, elfogadás, egyenlő jogok – uncsi, szomorú :(”, illetve „kormányváltás!!!!”

A rendőrök a helyszínen intézkedtek, a nőt nyolc órára előállították, lefoglalták a telefonját, és rongálással gyanúsították meg. Schneider ezután a Magyar Helsinki Bizottsághoz fordult. Ügyvédje, Szekeres Zsolt az ügyészségen támadta meg a gyanúsítást, arra hivatkozva, hogy a tanítónő nem okozott tényleges kárt: a plakátok már korábban megsérültek, ezért azokat egyébként is le kellett volna cserélni.

A rendőrség végül megszüntette a nyomozást, mert megállapítása szerint nem történt bűncselekmény, és azt sem lehetett bizonyítani, hogy az egyetlen sértetlen plakátot Schneider írta át.

A Helsinki Bizottság szerint a döntés azért is figyelemre méltó, mert a Kúria 2022-es jogegységi határozata alapján a plakátokra festett feliratokat a hatóságoknak a kár mértékétől és a felirat tartalmától függetlenül bűncselekményként kellett kezelniük. Ezt a határozatot azonban az Alkotmánybíróság nemrég alaptörvény-ellenesnek nyilvánította.

Schneider ügyében a rendőrség még az alkotmánybírósági döntés előtt megszüntette az eljárást. A Helsinki Bizottság szerint az elmúlt években számos ember ellen indult büntetőeljárás azért, mert kormányzati plakátok átírásával fejezte ki politikai véleményét. A pécsi „plakátjavító aktivistával”, Heindl Péterrel a 444-en is foglalkoztunk.

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