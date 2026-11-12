Hszi Csin-ping szerint Tajvan újraegyesítése Kínával elkerülhetetlen történelmi folyamat

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„Tajvan teljes újraegyesítése Kínával elkerülhetetlen történelmi folyamat, amelyet nem lehet megállítani” – jelentette ki Hszi Csin-ping kínai elnök, aki újra „a békés újraegyesítés” és az „egy ország, két rendszer” elve mellett foglalt állást, illetve a tajvani függetlenségre törekvő erők elleni közös fellépésre szólított fel.


Fotó: JADE GAO/AFP

Pontosabban úgy fogalmazott, hogy a tajvani kérdés rendezése a Kínai Kommunista Párt „megváltoztathatatlan történelmi küldetése”. „A történelem sodrását nem lehet megállítani. Az anyaország teljes újraegyesítését meg kell valósítani, és azt minden bizonnyal meg is fogjuk valósítani" – mondta a kínai elnök.

Minderről a kínai forradalmi vezető, Szun Jat-szen születésének 160. évfordulójára rendezett megemlékezésen beszélt. Azt mondta, hogy a történelmi vezető egész életében támogatta az ország egységét és a nemzet összetartozását, és határozottan ellenezte az ország vagy a nemzet megosztására irányuló törekvéseket.

Közölte, hogy Kína kész tárgyalni Tajvannal az „egy Kína” elvének elfogadása alapján. Hszi egyúttal arra szólította fel a kínaiakat, köztük a tajvaniakat is, hogy közösen lépjenek fel a tajvani függetlenségre törekvő, általa szeparatistának nevezett erőkkel szemben, és mozdítsák elő a Tajvani-szoros két partja közötti kapcsolatok békés fejlődését.

Kína saját területének tekinti az önálló, demokratikusan kormányzott Tajvant, ami elutasítja Kína területi igényét. A kínai vezetés többször felajánlotta a szigetnek az „egy ország, két rendszer” keretében biztosított autonómia lehetőségét, ezt azonban egyetlen jelentősebb tajvani politikai párt sem támogatja. (MTI)

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