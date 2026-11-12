„Meggyilkolják a bolygót” – Greta Thunberg a COP31 klímacsúcson üzent a világ vezetőinek

A bolygó „nem haldoklik, hanem meggyilkolják, és tudjuk, kik” – mondta Greta Thunberg svéd aktivista a COP31 klímacsúcson a világ kormányait képviselőknek, amiért kudarcot vallottak a környezeti összeomlás megakadályozásában. Ez volt az első alkalom öt év után, hogy az aktivista részt vett az ENSZ éves klímakonferenciáján – írja a Guardian.

Fotó: BURAK AKBULUT/Anadolu via AFP

„A Földet éppen azok gyilkolják meg, akikről azt hittük, hogy a segítségünkre sietnek. Senki sem jön, hogy megmentsen minket. Amikor államok vagy intézmények fenyegetik a jogainkat, kötelességünk kiállni, felnőttként viselkedni, és harcolni mindenki emberi jogaiért”.

Thunberg – aki az elmúlt években figyelmét más területekre, például a gázai konfliktusra is kiterjesztette – a globális felmelegedés súlyosbodását más katasztrófákkal, köztük a háborúkkal hozta összefüggésbe. Ezt nepáli, kanadai és ausztrál aktivisták társaságában fejtette ki. „Olyan jövő felé tartunk, amiben egyre több népirtás történik, alapvető jogaink csorbulnak el teljesen, a létfontosságú szükségletek pedig luxuscikkekké válnak” – mondta.

„Az ilyen fórumokon minden eddiginél világosabbá válik, hogy a helyzet teljesen kicsúszott az irányítás alól. A bolygó nem haldoklik – megölik.”

'The planet is not dying, it is being killed,' Swedish activist Greta Thunberg warned in a stark speech at COP31 https://t.co/S0xaYZl58d — Reuters (@Reuters) November 12, 2026

A felszólalás a kéthetes csúcstalálkozó negyedik napján hangzott el, éppen akkor, amikor a világvezetők kiértékelték a klímaválságot, valamint a válság kezelése terén tapasztalható akadozó előrelépést. Andy Burnham, az Egyesült Királyság kormányfője – az egyetlen G7-vezető, aki részt vett a tárgyalásokon – beszédében hangsúlyozta, hogy az Egyesült Királyságban tapasztalt, rekord meleg nyár „egyáltalán nem volt normális”.

„A klímaválság nem távoli fenyegetés, már itt van köztünk, és mindenütt életeket, megélhetéseket tesz tönkre” – jelentette ki Burnham. Felszólalásában pedig ígéretet tett arra, hogy az Egyesült Királyság eléri a nettó nulla kibocsátást, továbbá támogatta azt a javaslatot, ami a nemzetgazdaságok további villamosítását szorgalmazza.

Az Egyesült Királysággal ellentétben, a G7 egy másik tagja, az Egyesült Államok nem vett részt hivatalosan a tárgyalásokon, miután Donald Trump tavaly kiléptette az országot a nemzetközi klímavédelmi keretrendszerből. Az Egyesült Államok elnöke szerint ugyanis a klímatudomány „átverés”, és kijelentette, hogy nem engedélyezi új szélturbinák telepítését.

Közben a Climate Action Tracker csütörtökön közzétett jelentése szerint a jelenlegi szakpolitikai intézkedések nyomán az évszázad végére 2,7 Celsius-fokkal emelkedhet a bolygó hőmérséklete. Ez a katasztrofális mértékű melegedés valamivel meghaladja a szervezet tavalyi becslését, és jóval magasabb annál az 1,5 Celsius-fokos határértéknél, amit a világ vezetői korábban vállaltak.