Trump kilép a klímaegyezményből, az egész világba amerikai olajat és LNG-t akar exportálni

Donald Trump az elnöki beiktatása után egyik első döntésével már megint kiléptette az Egyesült Államokat a párizsi klímaegyezményből - 2017 után másodszor. Az elvileg egy év múlva hatályba lépő kilépéssel az USA felmondja a szén-dioxid-kibocsátás csökkentéséről szóló vállalásokat, Trump pedig beiktatása után egy további sor, áttételesen a klímaváltozást gyorsító intézkedést jelentett be.

Az új jelszó: drill, baby, drill, vagyis Trump szabad utat akar engedni a fúrásoknak, az amerikai olaj- és gázkitermelés növelésének.

A 2015-ös párizsi klímaegyezség célja, hogy a szén-dioxid-kibocsátás folyamatos csökkentésével a globális hőmérséklet-emelkedést jóval 2 Celsius-fok alatt, lehetőleg 1,5 fok alatt tartsa. A modellszámítások szerint az emberi tevékenység által okozott klímaváltozás efölött visszafordíthatatlan és katasztrofális hatással járó következményeket okoz.

Trump már az első elnöksége idején, 2017-ben is kiléptette egyszer az Egyesült Államokat a párizsi egyezményből, de Joe Biden elnökké választása után ezt azonnal visszacsinálta, és vállalta, hogy 2035-ig 61-66%-kal csökkenti az amerikai kibocsátást. Ez most a második legnagyobb a világon, és ők a legnagyobb olaj- és földgáztermelők globálisan.

A Fehér Ház most alig fél órával Trump eskütétele után bejelentette, hogy az Egyesült Államok kilép a párizsi megállapodásból. Ez elvileg egyéves folyamat, de a szóhasználat alapján lehetséges, hogy ezt megpróbálják kikerülni, hogy azonnal hatályos legyen. A párhuzamosan bejelentett többi lépés is nagyrészt arról szól, hogy Trump jelentősen növelni akarja az amerikai szénhidrogén-termelést, a zöld fordulat meghatározó politikai intézkedéseit pedig felmondja:

vége lesz a Biden klímapolitikáját meghatározó inflációcsökkentési törvénynek, mely dollárszázmilliárdokat irányított a tisztább energiába;

Trump leállítja az elektromos járművek arányának növelését célzó kezdeményezéseket;

és megszünteti a szélerőművek létesítésének szövetségi támogatását is, mert azok szerinte csak elcsúfítják a „nemzeti tájakat”.

„Azonnal kilépek az igazságtalan, egyoldalú párizsi klímaegyezmény átveréséből”

- mondta Trump a hallgatóságnak a beiktatási ünnepségén, és arról beszélt, hogy a klímaszennyezés csökkentése nem működik, hacsak nem teljesíti mindenki a vállalását, az Egyesült Államok pedig nem fogja szabotálni a saját iparát, miközben Kína büntetlenül szennyez.

„Drill, baby, drill” – mondta már az átértelmezett suck, baby, suck-ból új politikai krédót csináló avatóbeszédében is, megfogadva, hogy az Egyesült Államok az olaj- és földgázkitermelés új korszakába lép.

„Levisszük az árakat, újra feltöltjük a stratégiai tartalékainkat, egészen a csúcsig, és az amerikai energiát a világ minden tájára fogjuk exportálni” – mondta.

Trump bemondása szerint a párizsi klímaegyezményből való kilépés ezermilliárd dolláros hasznot hoz majd az amerikai gazdaságnak.

A globális hőmérséklet 2024-ben először haladta meg az 1,5 fokot, aminek az elkerülése a párizsi egyezmény legfőbb célja volt. Igaz, egy-egy kiugró év elvileg még nem jelentené azt, hogy az emberiség elbukta ezt a vállalását, de az utóbbi évek drámai hőmérséklet-emelkedése még az előzetes várakozásokat és modellszámítások értékeit is jócskán felülmúlta.

A párizsi egyezmény megkötése óta a globális kibocsátás idáig nem csökkent, csak a növekedés üteme laposodott el. Az egyezmény nem is kötelező érvényű, de a jelek szerint a kibocsátás lassan tetőzik, és utána viszonylag gyors csökkenéssel kalkulálnak. Más kérdés, hogy a légkörben felhalmozott üvegházhatású gázok mennyisége miatt a klímaváltozás folyamatát ez nem állítaná le gyorsan.

A párizsi egyezményből idáig csak Irán, Jemen és Líbia maradt ki, az Egyesült Államok most hozzájuk csatlakozik. Az amerikai olajtermelés 2016 óta már idáig is 70%-kal nőtt, az amerikai LNG-export pedig lényegében nulláról lőtt ki, mára ebben az Egyesült Államok fölényesen világelső. A most bejelentett lépésekkel ezt a pozíciót tovább erősítenék. Más kérdés, hogy a megújuló energiákra épülő iparágakban mindez ronthatja az Egyesült Államok versenyképességét, ennek pedig Kína lehet a fő haszonélvezője.

(BBC, Axios, Politico)