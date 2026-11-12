Zelenszkij: Az amerikaiak konkrét javaslatokkal mentek Putyinhoz, remélem, válaszokkal térnek vissza

Az Egyesült Államok konkrét javaslatokkal küldte tárgyalni Vlagyimir Putyinhoz Donald Trump különmegbízottjait, Steve Witkoffot és Jared Kushnert – erről Volodimir Zelenszkij ukrán elnök beszélt szerdán Dublinban, ahol az Európai Politikai Közösség találkozóját tartják. Az ukrán elnök csütörtök este találkozik Kushnerékkel, akik előtte Oroszországban egyeztetnek Putyinnal, ahova reggel már meg is érkeztek.

„Az amerikaiak konkrét javaslatokkal repültek Putyinhoz. Nagyon szeretném, ha Dublinba már konkrét válaszokkal érkeznének. Nem igazán hiszek benne, hogy így lesz, de azért van remény”

– mondta Zelenszkij az Ukrajinszka Pravda beszámolója szerint.

Fotó: PAUL FAITH/AFP

Az ukrán elnök három kérdést emelt ki, amikben választ vár Moszkvától. Az egyik a hadifogolycsere: az e heti abu-dzabi tárgyalásokon ezer-ezer, de akár 1200-1200 hadifogoly kölcsönös szabadon engedésének lehetősége is felmerült. Zelenszkij szerint nem lenne oka Oroszországnak visszautasítani a javaslatot, de hozzátette, hogy bármi megtörténhet.

A másik fontos téma az Ukrajnának nyújtandó biztonsági garanciák rendszere, aminek több lehetséges változatáról is egyeztettek. Ezek mellett az energetikai és kritikus infrastruktúrára, valamint a tengeri célpontokra kiterjedő részleges tűzszünet lehetősége is napirenden van. Zelenszkij szerint az orosz tárgyalók eddig arra hivatkoztak, hogy nincs felhatalmazásuk dönteni ezekben a kérdésekben, ezért az amerikai küldöttek most közvetlenül Putyinnal vitatják meg őket.

A területi kérdésekben továbbra is jelentősek a nézetkülönbségek. Zelenszkij szerint az amerikaiak rendszeresen felvetik a Donbasz ügyét, és különböző kompromisszumos megoldásokat keresnek, amikkel véget lehetne vetni a háborúnak.

„Úgy gondolják, hogy a háború befejezéséhez ki kell vonulnunk a saját területünkről. Egy ország függetlenségéről azonban nem lehet így beszélni”

– fogalmazott, hozzátéve, a megoldás végső soron attól is függ, az Egyesült Államok hajlandó-e nyomást gyakorolni Oroszországra. Szerinte az ilyen érzékeny kérdéseket csak vezetői szinten lehet rendezni, ezért egy háromoldalú csúcstalálkozó lehetősége is felmerült. Zelenszkij a lap tudósítása szerint külön hangsúlyozta, hogy a következő tárgyalási fordulóba az európai országokat is be kell vonni. Ukrajna azt szeretné, ha Európa egyenrangú félként ülhetne a tárgyalóasztalhoz, nem pedig a megbeszélések peremére szorulna, ahogyan az Abu-Dzabiban történt. Az ukrán elnök szerint ebben az amerikaiak hozzáállása is kedvező irányba változott.

Az ukrán elnök úgy látja, az év végéig még nyílhat esély érdemi megállapodásra.

„2027-ben változások következhetnek be Európa politikai erőviszonyaiban. Tisztában vagyunk vele, milyen változásokra lehet számítani. És már most is látjuk az Egyesült Államokban zajló változásokat”

– mondta a Pravda szerint. Zelenszkij szerint most olyan „ablak nyílt meg”, amikor a tárgyalások valamennyi résztvevője érdekelt abban, hogy az új év előtt eredményt érjenek el.