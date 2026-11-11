Nagyszabású hadifogolycseréről állapodott meg Oroszország és Ukrajna az abu-dzabi béketárgyalásokon

Több kérdésben is sikerült közelíteni az álláspontokat az Abu-Dzabiban tartott orosz–ukrán béketárgyalásokon, és további egyeztetések is várhatók – jelentette be Vlagyimir Megyinszkij orosz főtárgyaló a Guardian tudósítása szerint. Az orosz állami televíziónak nyilatkozó Megyinszkij közölte, hogy a két ország nagyszabású fogolycseréről is megállapodott. Ennek részleteit azonban nem ismertette.

Ukrán oldalról David Arahamija, Zelenszkij közeli szövetségese és parlamenti frakciójának vezetője pedig azt mondta, reméli, hogy sikerül fenntartani a tárgyalások „kedvező lendületét”, és még az év vége előtt megoldást találni.

A tárgyalásokon részt vevő Jared Kushner, Donald Trump amerikai elnök veje „nagyon érdeminek” nevezte a megbeszéléseket, bár elismerte, hogy azok „meglehetősen nehezek” voltak, különösen annak fényében, hogy a felek csaknem nyolc hónapja nem találkoztak. Kushner szerint a tárgyalások középpontjában a háború utáni biztonság, a biztonsági garanciák, egy esetleges tűzszünet ellenőrzése és a katonai incidensek elkerülése áll. Elismerte ugyanakkor, hogy

„a területi kérdések lesznek a legnehezebbek”.

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Kushner bejelentette azt is, hogy Steve Witkoff amerikai különmegbízottal csütörtökön Moszkvában találkoznak Vlagyimir Putyinnal, hogy

„áttekintsék a megvitatott kérdéseket, és megpróbáljanak előrelépést elérni néhány felvetett ügyben”.

Eztán Dublinba utaznak, ahol az Európai Politikai Közösség csúcstalálkozóján részt vevő Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel egyeztetnek. Kushner szerint a cél, hogy beszámoljanak neki a tárgyalásokról, és tovább vizsgálják az Abu-Dzabiban felmerült elképzeléseket. bban is bízik, hogy a Putyinnal tartandó találkozón véglegesíthetik a humanitárius segítségnyújtással kapcsolatos megállapodást, valamint „a legnagyobb humanitárius célú fogolyszabadítást”.

Az Egyesült Államok azt is szeretné elérni, hogy az európai országokat bevonják a béketárgyalásokba. Kushner szerint Európának is részt kell vennie az Ukrajna háború utáni biztonságáról szóló egyeztetéseken, mert „ez olyan kérdés, aminek megvitatásában nekik is részt kell venniük”. Reméli, hogy Putyin a csütörtöki találkozón „áldását adja” a tárgyalások többoldalúvá bővítésére. Kushner ugyanakkor elismerte, hogy „nincs bizalom a felek között, ami egy ilyen konfliktus után várható is”. Megyinszkij viszont elutasítóbban nyilatkozott az európai részvétel lehetőségéről, a Reuters szerint azt mondta, nem világos, miről tárgyalhatna Oroszország az Európai Unióval, miután európai részről szerinte semmilyen javaslat nem érkezett.