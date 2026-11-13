A csapat negyedét elküldik a Partizántól, az év végével a főszerkesztő is lemond

A 72 fős stáb 26 százalékától, közel 20 munkatársától válik meg a Partizán, a nyár végén kinevezett Földiák Vince főszerkesztő pedig az év végével lemond a posztjáról – jelentette be Gulyás Márton, a Partizán alapítója és kuratóriumi elnöke.

Gulyás szerint a leépítést a kormányváltás után átalakult médiakörnyezet indokolja. „A Partizán arra a nyilvánosságra adott válasz volt, amelyet az elmúlt rendszer, a NER hozott létre” – írta. A választások után új irányt szabtak a szerkesztőségnek, ehhez azonban már nincs szükség akkora stábra, mint korábban.

Hangsúlyozta, a döntés mögött nem anyagi nehézségek állnak: „Ma még nincs pénzügyi problémája a Partizánnak. Éppen ezért lépünk most, és nem akkor, amikor már baj van.” A médium bevételeinek közel 70 százalékát az szja egyszázalékos felajánlásai és a nagyjából hatezer rendszeres támogató biztosítja. (Mint írtuk, idén összesen 21,4 milliárd forintot ajánlottak fel a civileknek az szja 1 százalékából. A legtöbb pénzt a Partizán Rendszerkritikus Tartalomelőállításért Alapítvány kapta: 42 ezer felajánlótól összesen 576,9 millió forintot. Ezzel a médiában átvette a vezetést a Telex előtt.)

Gulyás Márton Fotó: ATTILA KISBENEDEK/AFP

A szükséges átalakításokról Gulyás és Földiák Vince között „nem feloldható nézetkülönbség” alakult ki, ezért a főszerkesztő az év végén lemond, de újságíró-szerkesztőként a Partizánnál marad. A leépítés feltételeiről a vezetőség a szakszervezettel is megállapodott, amely Gulyás szerint kedvezőbb feltételeket ért el a távozó munkatársaknak.

A szerkesztőség tartalmi irányítását az év végéig Földiák és helyettesei végzik, utána középtávon Gulyás veszi át a feladatot. A folytatás pontos terveit a megmaradó stábbal közösen dolgozzák ki, de a korábban bejelentett fejlesztéseket, köztük a Kelet-Partizán nevű Szabolcs megyei projektet továbbviszik.

A leépítést bejelentő közlemény végén Gulyás Márton József Attila verssorral, majd egy laza rímmel zárta a szöveget: