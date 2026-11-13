A csapat negyedét elküldik a Partizántól, az év végével a főszerkesztő is lemond

Média

A 72 fős stáb 26 százalékától, közel 20 munkatársától válik meg a Partizán, a nyár végén kinevezett Földiák Vince főszerkesztő pedig az év végével lemond a posztjáról – jelentette be Gulyás Márton, a Partizán alapítója és kuratóriumi elnöke.

Gulyás szerint a leépítést a kormányváltás után átalakult médiakörnyezet indokolja. „A Partizán arra a nyilvánosságra adott válasz volt, amelyet az elmúlt rendszer, a NER hozott létre” – írta. A választások után új irányt szabtak a szerkesztőségnek, ehhez azonban már nincs szükség akkora stábra, mint korábban.

Hangsúlyozta, a döntés mögött nem anyagi nehézségek állnak: „Ma még nincs pénzügyi problémája a Partizánnak. Éppen ezért lépünk most, és nem akkor, amikor már baj van.” A médium bevételeinek közel 70 százalékát az szja egyszázalékos felajánlásai és a nagyjából hatezer rendszeres támogató biztosítja. (Mint írtuk, idén összesen 21,4 milliárd forintot ajánlottak fel a civileknek az szja 1 százalékából. A legtöbb pénzt a Partizán Rendszerkritikus Tartalomelőállításért Alapítvány kapta: 42 ezer felajánlótól összesen 576,9 millió forintot. Ezzel a médiában átvette a vezetést a Telex előtt.)

Gulyás Márton
Fotó: ATTILA KISBENEDEK/AFP

A szükséges átalakításokról Gulyás és Földiák Vince között „nem feloldható nézetkülönbség” alakult ki, ezért a főszerkesztő az év végén lemond, de újságíró-szerkesztőként a Partizánnál marad. A leépítés feltételeiről a vezetőség a szakszervezettel is megállapodott, amely Gulyás szerint kedvezőbb feltételeket ért el a távozó munkatársaknak.

A szerkesztőség tartalmi irányítását az év végéig Földiák és helyettesei végzik, utána középtávon Gulyás veszi át a feladatot. A folytatás pontos terveit a megmaradó stábbal közösen dolgozzák ki, de a korábban bejelentett fejlesztéseket, köztük a Kelet-Partizán nevű Szabolcs megyei projektet továbbviszik.

A leépítést bejelentő közlemény végén Gulyás Márton József Attila verssorral, majd egy laza rímmel zárta a szöveget:

„Dolgozni is ezért fogunk, pontosan, szépen: hogy a Partizán ott maradjon a szívetek legközepében.”

Média Kelet-Partizán gulyás márton Partizán szja egyszázalékos felajánlás szabolcs megye leépítés médiakörnyezet Földiák Vince
Kapcsolódó cikkek

Idén 21,4 milliárd forint jutott a civileknek az szja 1 százalékából, a Partizán, a Telex és a Mentőszolgálat alapítványai kapták a legtöbbet

Az egyházak közül az Iványi Gábor-féle Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség több mint 2 milliárdot kapott.

Német Szilvi
gazdaság

Gulyás Márton elárulta, miért tűnt el hónapokra, és azt is bejelentette, ki lesz a Partizán új főszerkesztője

Nem tűnik el a Partizánból, csak hátrébb lép: az alapítvány kuratóriumi elnöke marad, és nagyobb szabású videós projektekre koncentrál.

Német Szilvi
Média