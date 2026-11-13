Irán az Egyesült Államok Bahreinben működő radarrendszerét támadta

Az Egyesült Államok egy Bahreinben működő radarrendszerét támadta Irán - jelentette be az iráni Forradalmi Gárda pénteken.

A Forradalmi Gárda a lépést megtorlásnak nevezte egy, az Egyesült Államoknak tulajdonított dél-iráni, Hormozgán tartományban levő távközlési torony ellen végrehajtott légicsapásért. Az iráni állami hírügynökség néhány órával korábban szintén arról számolt be, hogy csütörtökön „ellenséges tűz” érte a Hormozgán tartományban található Sirik kikötővárost.

A szervezet egyben felszólította az Egyesült Államokat, hogy hagyjon fel az irániak által légi provokációknak és a Hormuzi-szoroson keresztül folytatott olajcsempészetnek nevezett tevékenységekkel. Mohsen Rezaei, Irán biztonsági vezetője pedig arra figyelmeztetett, hogy ha az Egyesült Államok újabb háborút indít, akkor az abban részt vevő valamennyi katonai támaszpont legitim célponttá válik az iráni csapások számára, bárhol is legyen a világon, Nyugat-Ázsiától Európáig.

Füstfelhő az amerikai 5. flotta bahreini főhadiszállása elleni iráni rakétatámadás után. Fotó: STRINGER/Anadolu via AFP

A Reuters szerint Irán szeptember eleje óta most először jelentette be, hogy támadást hajtott végre egy öböl menti országban található amerikai katonai létesítmény ellen. Amerikai vagy bahreini részről egyelőre senki nem reagált a Forradalmi Gárda állítására.

Bahrein ad otthont az amerikai haditengerészet 5. flottája parancsnokságának. A fővárosban, Manámában található támaszponton működő főhadiszállás az Egyesült Államok közel-keleti haditengerészeti műveleteinek központi irányítóközpontja. A Pentagon szeptemberben közzétett jelentése szerint a háború első négy hónapjában az iráni támadások nyolc országban, köztük Bahreinben, több száz épületet rongáltak meg vagy semmisítettek meg az amerikai katonai létesítményekben. Elemzők szerint a térség több amerikai támaszpontja gyakorlatilag használhatatlanná vált. (MTI, Al Jazeera)