Lentulai Krisztiánt nem hatotta meg a mémesült nő története: „kihajította volna a teremből”, és „nem érdekli, hányszoros károsult”

Van, aki minden esemény mögött rejtett logikát, fondorlatot, számító terelést lát, és nem hisz a véletlenekben. Ez a hiperracionalizáló szellem lett úrrá péntek délután az exmandineres, újreakciós Lentulai Krisztiánon, aki gyorsan összeesküvést szőtt Varga Judit szerdai parlamenti bizottsági meghallgatása köré. Emellett azt is megmutatta, hogy az exminiszterrel ellentétben nem igazán empata.

Az ülés közvetítésekor sokak szívébe lopta be magát egy expresszív arcú nő, aki a volt igazságügyi miniszter mögött tükrözte mimikájával és mozdulataival a Vargával szemben szkeptikus közösség kollektív érzéseit: hol a fejét fogva, hol a plafont nézve, hol kezét a szája elé emelve. A mémesült Gabriellát aligha kerülhette el bárki, akinek 2026 Magyarországán van internet-előfizetése.

A 67 éves budapesti nyugdíjas a virális pillanatok után a 444-nek személyesen is beszélt arról, hogy devizahitel-károsult, két ingatlanából is kirakták, most albérletről albérletre jár. A Parlamentben nem csak magát, hanem valamennyi hasonló helyzetbe került embert képviselte.

Mindezek a tények egy napja ismertek voltak, amikor Lentulai az alábbi megjegyzést fűzte az esethez:

„Engem nem érdekel, hogy hányszoros károsult. Azért hívták el ezt a nőt, és ültették pont oda Judit mögé, mert tudták, hogy egy túlmozgásos, neveletlen teremtés, aki pofákat fog vágni.



Absolute cinema.



Irritáló és szánalmas. Jó vágóképeket akartak, és azt, hogy Juditot nevetségessé tegyék.



Nyomj egy like-ot, ha te is kihajítottad volna a teremből a viselkedni nem tudó, kistérségi Angela Merkelt!”

Gabriella ígéretéhez híven a pénteki, végrehajtási visszaéléseket vizsgáló bizottsági meghallgatáson is feltűnt, és kifejező arcberendezését sem hagyta otthon. Lentulai gondolatmenetét továbbvíve így akár az is felmerülhet, hogy Gabriella univerzálisan bevethető, megrögzött photobombolóként ezúttal Navracsics Tibor, Trócsányi László és Tuzson Bence imázsát akarta tönkrevágni.

Mindeközben akadtak, akik a fideszes publicistánál jobban átérezték a végrehajtási rendszer áldozatává vált Gabriella helyzetét, és felvetették, hogy gyűjtést kellene indítani a megsegítésére. Erről a nővel évek óta kapcsolatban álló jobbikos politikus, Z. Kárpát Dániel írta meg a tudnivalókat: