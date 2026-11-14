Teljes mértékben helyreállította szolgáltatásait a Microsoft

A Microsoft teljes mértékben helyreállította a Teams, az Outlook levelezési rendszer, a Copilot és más applikációk hozzáférését, mind egyéni, mind céges szinten - derült ki az amerikai techvállalat szombati bejelentéséből.
A cég már előző nap bocsánatot kért a több mint 24 órán át tartó fennakadások miatt, a működési zavarokat pedig az infrastruktúra túlterheltségének tulajdonította. A közleményben kiemelték, hogy a zavarokat műszaki hiba, nem pedig kibertámadás vagy a mesterséges intelligencia (MI) esetleges meghibásodása okozta.
A csütörtökön, magyar szerint este hét óra körül kezdődött leállás a Microsoft több fontos szolgáltatását is érintette, köztük az Outlookot, a Teamst és a Copilotot. A probléma kezdetben főként az Egyesült Államokban jelentkezett, később azonban az ázsiai és csendes-óceáni térségben is fennakadásokat okozott, majd Európára is átterjedt.
A leállás több országban kormányzati szerveket is érintett, köztük Ausztráliában, Japánban és az Egyesült Államokban. A kiesés két jelentős mesterségesintelligencia-vállalatot, az OpenAI-t és az Anthropicot is érintette. Japán gazdasági, kereskedelmi és ipari minisztere szerint a fennakadás „jelentős hatással” volt a világ negyedik legnagyobb gazdaságára.
A Microsoft pénteken délután 4 tájban arról számolt be, hogy jól halad a helyreállítási munka, az emailezés visszaállításában például elmondásuk szerint jelentős előrehaladást értek el. Azt is közölték, hogy eddig semmilyen jel nem utal hacker- vagy AI-támadásra. Elmondásuk szerint belső probléma okozta az egészet. (via MTI)
Vállalatok és kormányzati szervek egyaránt érintettek.
Minden jel arra utal, hogy egy kiterjedt, globális szolgáltatáskiesésről van szó.
Emailezni azért már jobban lehet több helyen is, mint eddig.