Abszolút hittanóra: Magyar Péter szerint még a Bibliából is Seszták ömlik

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Áthallásosnak találta Magyar Péter a vasárnapi misén esedékes evangéliumi részletet, amiben Jézus Krisztus egyik példabeszédéről volt szó Máté evangéliumából. Pontosabban a talentumokról szóló példázatról, amelyben egy gazda elutazása előtt a szolgáira bízza a vagyonát: két szolga befekteti a pénzt, és többet ad vissza a hazatérő gazdának, mint amennyit kapott, a harmadik azonban félelmében elássa a vagyont. Ahogy a miniszterelnök felidézte posztjában:

„Azért az élet nagy rendező😎 A mai evangélium a templomokban a földbe ásott talentumról szól. »Uram, félelmemben elmentem, és elástam a földbe a tőled kapott talentumot.« Az Úr válasza: »Te gonosz és lusta szolga! Vessétek ki őt a külső sötétségre!«”

Fotó: Németh Dániel/444

A külső sötétségbe vetett szolgáról tényleg elég könnyedén eszébe juthat az embernek Seszták Miklós, akihez az NVVH gyanúja szerint a pénteken, Kisvárda környékén kiásott 6,5 milliárd forint tartozik. Nemcsak Magyar Péter folytatta vasárnap reggel a sesztákposztingot, hanem Gyurcsány Ferenc és Navracsics Tibor is egy bizonyos hangulatban keltek.

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