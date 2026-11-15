Abszolút hittanóra: Magyar Péter szerint még a Bibliából is Seszták ömlik

Áthallásosnak találta Magyar Péter a vasárnapi misén esedékes evangéliumi részletet, amiben Jézus Krisztus egyik példabeszédéről volt szó Máté evangéliumából. Pontosabban a talentumokról szóló példázatról, amelyben egy gazda elutazása előtt a szolgáira bízza a vagyonát: két szolga befekteti a pénzt, és többet ad vissza a hazatérő gazdának, mint amennyit kapott, a harmadik azonban félelmében elássa a vagyont. Ahogy a miniszterelnök felidézte posztjában:
„Azért az élet nagy rendező😎 A mai evangélium a templomokban a földbe ásott talentumról szól. »Uram, félelmemben elmentem, és elástam a földbe a tőled kapott talentumot.« Az Úr válasza: »Te gonosz és lusta szolga! Vessétek ki őt a külső sötétségre!«”
A külső sötétségbe vetett szolgáról tényleg elég könnyedén eszébe juthat az embernek Seszták Miklós, akihez az NVVH gyanúja szerint a pénteken, Kisvárda környékén kiásott 6,5 milliárd forint tartozik. Nemcsak Magyar Péter folytatta vasárnap reggel a sesztákposztingot, hanem Gyurcsány Ferenc és Navracsics Tibor is egy bizonyos hangulatban keltek.
Navracsics Tibor tegnapi posztjában még Magyar Péter lemondatását is kilátásba helyezte. Navracsics Tibor mai posztjában már nem helyezte kilátásba Magyar Péter lemondatását.
Minden amit pénz-ügyben érdemes tudni.
„Az elvesztett becsületre nincs kempingfőző, és nincs szerelőbrigád sem.” Nem érdemeltük meg ezt az embert.