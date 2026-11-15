Alkotmánybírósághoz fordult a Fidesz az Otthon Start Program kivezetése miatt

A Fidesz az Alkotmánybírósághoz fordult az Otthon Start Program „drasztikus és embertelen kivezetése miatt” – derült ki Panyi Miklós frakcióvezető-helyettes posztjából. A képviselő szerint „több száz család került vállalhatatlan, megoldhatatlan helyzetbe. Van, ahol adásvételi szerződések, van, ahol családi házas építkezések lehetetlenültek el.”

„Az átgondolatlan, drasztikus kivezetés miatt a családokat és az építőipart ért kár elérheti a több milliárd forintot is. Ezt a helyzetet a kormánynak alkotmányos kötelessége kezelni” – írta posztjában Panyi Miklós.

Panyi Miklós még a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkáraként mondott beszédet az Otthon Start Expo 2026 című idén februári rendezvényen. Fotó: Czeglédi Zsolt/MTI/MTVA

„A Tisza az új lakásprogrammal a fiatalokat is becsapta, hiszen azzal 10-ből 9 fiatal rosszabbul jár, miközben a kampányban a Tisza azt ígérte nekik, hogy minden sokkal jobb lesz. Hát akkor magyarázza el nekik Magyar Péter, hogy a havi 292 ezer forintos törlesztővel sokkal jobban járnak, mint a 237 ezer forintos törlesztővel” – zárta posztját a fideszes képviselő.

Otthon Start helyett Wekerle-program

A miniszterelnök október 19-én, a 2027-es költségvetés irányvonalainak ismertetésekor jelentette be az Otthon Start Program kivezetését és a Wekerle-program elindítását. Aztán október 27-én az is kiderült, hogy az egész folyamat sokkal gyorsabb, mint amire előzetesen számítani lehetett. Túlzás nélkül állítható, hogy ez a rohamtempó azért okozott némi turbulenciát a lakáspiacon – a csere következményeiről Sándorfi Balázst, a Bankmonitor ügyvezetőjét és Argyelán Józsefet, a Bankmonitor vezető elemzőjét kérdeztük a Dohánygyár november eleji adásában.