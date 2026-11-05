Dohánygyár #15: Vége az Otthon Start Programnak, indul a Wekerle+. És akkor most mi lesz?

Magyar Péter miniszterelnök október 19-én, a 2027-es költségvetés irányvonalainak ismertetésekor jelentette be az Otthon Start Program kivezetését és a Wekerle-program elindítását. Aztán október 27-én az is kiderült, hogy az egész folyamat sokkal gyorsabb, mint amire előzetesen számítani lehetett. Túlzás nélkül állítható, hogy ez a rohamtempó azért okozott némi turbulenciát a lakáspiacon.

A Dohánygyárban többször is beszéltünk már az Otthon Start Programról (például ebben az adásban különösen alaposan körbejártuk), most viszont azt vesézzük ki, hogy milyen következményekkel jár ez a csere. Vendégeink: Sándorfi Balázs, a Bankmonitor ügyvezetője és Argyelán József, a Bankmonitor vezető elemzője.

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