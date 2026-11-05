Dohánygyár #15: Vége az Otthon Start Programnak, indul a Wekerle+. És akkor most mi lesz?

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Magyar Péter miniszterelnök október 19-én, a 2027-es költségvetés irányvonalainak ismertetésekor jelentette be az Otthon Start Program kivezetését és a Wekerle-program elindítását. Aztán október 27-én az is kiderült, hogy az egész folyamat sokkal gyorsabb, mint amire előzetesen számítani lehetett. Túlzás nélkül állítható, hogy ez a rohamtempó azért okozott némi turbulenciát a lakáspiacon.

A Dohánygyárban többször is beszéltünk már az Otthon Start Programról (például ebben az adásban különösen alaposan körbejártuk), most viszont azt vesézzük ki, hogy milyen következményekkel jár ez a csere. Vendégeink: Sándorfi Balázs, a Bankmonitor ügyvezetője és Argyelán József, a Bankmonitor vezető elemzője.

Bővebben:

  • 00:01:12 Érdemben felpörgött a lakáspiac az OSP kivezetésének hírére. Voltak ügyvédek, akik éjjel-nappal kötöttek adásvételi szerződéseket az utolsó napokban.
  • 00:04:00 De azért van még néhány határidő, amire NAGYON érdemes figyelni.
  • 00:06:34 OSP vs. Wekerle+. Utóbbi szigorúbb, megnézzük, pontosan miben.
  • 00:14:02 Kik járnak jobban és kik rosszabbul?
  • 00:20:00 Nézzük a pénztárcákat: érzékelhetően több nettó jövedelemre lehet szükség ugyanahhoz a hitelhez.
  • 00:23:36 Az Otthon Start Program kombinációs kánaán volt. Most is maradtak még lehetőségek a rendszerben, bár kevesebb.
  • 00:25:46 Nagykép: mi lesz a lakásárakkal? Tessék kérem alkudozni.
  • 00:33:01 Azért van pár olyan szegmens, ahol könnyítés került a programba. De mire lesz ez elég?
  • 00:38:26 Pörögni fog a lakáspiac? Vagy sem? Mire számíthatunk jövőre?
  • 00:41:20 Nem mellesleg térjünk ki az építőipar helyzetére is.
  • 00:46:45 Általános bölcsesség a végére, jövőbeni lakásvásárlóknak.

Kérdés, kérés, javaslat, meglátás → dohanygyar@444.hu. A Dohánygyár korábbi adásait itt lehet böngészni/hallgatni. (Hang: Botos Tamás/444, címlapkép: Kiss Bence)

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