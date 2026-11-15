December 13-tól változik a vasúti menetrend

December 13-tól érvényes az új, 2026-27-es vasúti menetrend, amely több fontos változást is hoz a belföldi és nemzetközi közlekedésben – közölte a MÁV-csoport. A változtatások célja a napi ingázás javítása, a nemzetközi vonatkapcsolatok fejlesztése, illetve a turisztikai célok kiszolgálása.

A leromlott állapotú pályahálózat következő években meginduló fejlesztéséig a vasúti menetrend alkalmazkodik a meglévő sebességkorlátozásokhoz, még ha ez egyes vonalak esetében a menetidő növekedésével is jár – írják. Ez a csoport szerint ez utasszempontból a kiszámíthatóságot, például az átszállások tervezését javítja.

Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter ezt úgy fogalmazta meg, hogy korábban propagandával próbálták elfedni a vasút valós állapotát, most azonban a valósághoz igazítják a menetrendet, hogy az utasok kiszámíthatóbb módon tervezhessék meg utazásaikat.

A vállalat közleménye szerint több vonal esetében az utasoknak a menetrendváltás után sem kell jelentősen eltérő indulási és érkezési időket megtanulniuk, a bevált járatok megmaradnak.

A fontosabb változások:

Kelenföld szerepe nő a győri vonalon és az S36-os vonatoknál.

Miskolcig mindkét irányban egy-egy Railjet-járat útvonalát meghosszabbítják, így közvetlen kapcsolat jön létre Miskolc, Hatvan, Füzesabony, Mezőkövesd és Ausztria, Bajorország között.

Esztergom és Komárom közötti kötöttpályás fejlesztés: munkanapokon négy új S74-es személyvonat áll forgalomba, és számos meglévő járat útvonala hosszabbodik meg Süttőig vagy Komáromig mindkét irányban.

Gyorsulásokról, lassulásokról és egyéb változásokról a MÁV-csoport oldalán érdemes tájékozódni. (via MTI)