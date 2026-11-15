Deutsch Tamás még ott tart, hogy Magyar Péternek mennie kell, ha „az új ÁVH” nem tudja haladéktalanul bizonyítani, hogy tényleg Seszták pénzét ásták ki

Dörgedelmes, Harcra fel! című videóban szólt Deutsch Tamás a néphez és a kormányhoz Orbán Viktor és a Fidesz Facebook-oldalán. A veterán politikus arról beszélt:

„Barátaim, a bűnüldöző és igazságszolgáltató szerveket közvetlenül, posztokban utasítgató miniszterelnöknek mennie kell, ha az új ÁVH nem tudja minden kétséget kizáróan bizonyítani, hogy valóban találta és Seszták Miklóshoz köthetőek a milliárdok. Követeljük, hogy a dodonai sejtető szövegek helyett haladéktalanul bizonyítsák, mi az igazság. Ha igazolást nyer az, amit bemutattak, az természetesen vállalhatatlan. A mi politikai közösségünk nem ilyen, ezek nem mi vagyunk, a Fidesz nem ilyen.”

Ez nagyjából az az álláspont, amit többek között Navracsics Tibor párttársa is képviselt egészen ma reggelig. A videóban emellett Deutsch még a következőkről is beszélt: