Deutsch Tamás még ott tart, hogy Magyar Péternek mennie kell, ha „az új ÁVH” nem tudja haladéktalanul bizonyítani, hogy tényleg Seszták pénzét ásták ki

agybaj

Dörgedelmes, Harcra fel! című videóban szólt Deutsch Tamás a néphez és a kormányhoz Orbán Viktor és a Fidesz Facebook-oldalán. A veterán politikus arról beszélt:

„Barátaim, a bűnüldöző és igazságszolgáltató szerveket közvetlenül, posztokban utasítgató miniszterelnöknek mennie kell, ha az új ÁVH nem tudja minden kétséget kizáróan bizonyítani, hogy valóban találta és Seszták Miklóshoz köthetőek a milliárdok. Követeljük, hogy a dodonai sejtető szövegek helyett haladéktalanul bizonyítsák, mi az igazság. Ha igazolást nyer az, amit bemutattak, az természetesen vállalhatatlan. A mi politikai közösségünk nem ilyen, ezek nem mi vagyunk, a Fidesz nem ilyen.”

Fotó: Fidesz/Facebook

Ez nagyjából az az álláspont, amit többek között Navracsics Tibor párttársa is képviselt egészen ma reggelig. A videóban emellett Deutsch még a következőkről is beszélt:

  • „Barátaim, de ne féljetek Magyar Pétertől, ne hagyjátok, hogy a belőle áradó gyűlölet átvegye a szeretet helyét a szívetekben. Mindenben igaza van Varga Juditnak. Magyar Péternek egyetlen célja van, Magyar Péter politikai leszámolást folytat, gyűlöl, fenyeget és manipulál, de minket nem tud megijeszteni Magyar Péter.”
  • „Legyen őszinte a szembenézés a helyzettel. Fél éve az új kommunista hatalom erőszakos politikai leszámolást folytat. Az önkényes lépéseit persze jogi köntösbe öltözteti. A politikai leszámolássorozattal az a céljuk, hogy egypártrendszert alakítsanak ki.”
  • „Az önkényuralmi rendszerekre jellemző módon politikai rendőrséget hoztak létre, Magyar Péter pedig folyamatosan és nyilvánosan politikai utasításokat ad a hatóságoknak ellenzéki politikusokkal, családtagjaikkal és munkatársaikkal szembeni büntetőeljárások megindítására.”
  • A miniszterelnök szerinte az eljárásokkal a botrányos kormányzásról próbálja elterelni a figyelmet. „Mi továbbra sem engedjük, hogy Magyar Péter tereljen, így a költségvetés parlamenti vitájában a fideszes és a KDNP-s országgyűlési képviselők a valóságról fognak beszélni.”
agybaj egypártrendszer fidesz önkény magyar péter Seszták Miklós deutsch tamás abszolút filmszínház NVVH
Kapcsolódó cikkek

Varga Judit: Ne hagyják, hogy a Magyar Péterből áradó gyűlölet átvegye a szeretet helyét!

A volt igazságügyi miniszter megköszönte az imákat, és elmondta, hogy bocsánatkérést vár a „jelenlévő baloldali mainstream sajtóorgánumoktól.”

Mohos Máté
POLITIKA

Navracsics 24 órája még nem volt meggyőzve arról, hogy Sesztáké a Kisvárdánál kiásott 6,5 milliárd, ma meg már ott tart, hogy nem szép dolog a tagadás

Navracsics Tibor tegnapi posztjában még Magyar Péter lemondatását is kilátásba helyezte. Navracsics Tibor mai posztjában már nem helyezte kilátásba Magyar Péter lemondatását.

Mohos Máté
bűnügy

NVVH: A befizetett összeg hatósági letéti számlára került a jogszabályoknak megfelelően

Minden amit pénz-ügyben érdemes tudni.

Jelinek Anna
bűnügy