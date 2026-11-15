Százezrek tiltakoztak Prágában a kormány médiapolitikája ellen

Százezrek tiltakoztak a cseh közszolgálati televíziót és rádiót érintő kormányzati változtatások tervei ellen vasárnap délután Prágában – írta meg az MTI. A legnagyobb prágai téren, a Letnán a médiajelentések szerint vasárnap mintegy 350-400 ezer ember tiltakozott a kormány tervei ellen. A rendőrség közölte, a demonstráció rendben zajlott, rendbontás nem történt.

Fotó: MICHAL CIZEK/AFP

Andrej Babis kormányfő a tüntetésre reagálva kijelentette: tiszteletben tartja az emberek tiltakozáshoz való jogát, de a tüntetés indoklását nem tartja igazságosnak. Megerősítette, hogy a kormány megszünteti a kötelező havi előfizetési díjakat, mert teljesíteni akarja programját.

Az ország minden részéről érkezett tüntetők a kormányt kritizálták, és követelték a képviselőház elnöke (Tomio Okamura) által vezetett Szabadság és Közvetlen Demokrácia (SPD) koalíciós párt távozását a kabinetből. Radek Vondrácek, a legerősebb kormánypárt, a Elégedetlen Polgárok Akciója (ANO) elítélte a tüntetés kezdeményezőit, köztük a Millió Pillanat a Demokráciáért szervezetet, amit „hivatásos uszítóknak” nevezett.

Fotó: MICHAL CIZEK/AFP

A közszolgálati médiumokat jelenleg a lakosság tartja fenn kötelező havi előfizetési díj befizetésével, a kormány azonban a törvénymódosítással ezt a finanszírozási formát megszüntetné, és cserébe az állami költségvetésből tartaná fenn a közmédiát. A javaslat jelentős társadalmi ellenállást váltott ki, mivel sokan attól tartanak, hogy a kormány befolyásolhatja a két médium pártatlan és független működését – ráadásul felmerült az is, hogy az állami támogatás mértéke jóval alacsonyabb lenne a mostani finanszírozási formában befolyt összegnél.