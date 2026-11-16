A britek, az ausztrálok, a kanadaiak és az olaszok felszólították Izraelt, hogy engedje be a humanitárius segélyeket az áradásokkal sújtott Gázai övezetbe

Az Egyesült Királyság, Ausztrália, Kanada és Olaszország közös nyilatkozatban szólította fel Izraelt, hogy „biztosítsa a humanitárius segélyek azonnali, gyors és akadálytalan bejutását a Gázai övezet egész területére”, ahol a nyilatkozat szerint „kétségbeejtő” a helyzet.

A négy ország külügyminiszterei arra figyelmeztettek, hogy a közelmúltbeli áradások „további szenvedést” okoztak a háború sújtotta területen, ahol nemrég végigsöpört az idei téli időszak első vihara.

Palesztin férfi az elárasztott dzsabalíjai menekülttáborban 2026. november 7-én. Fotó: Ramez Habboub/Middle East Images via AFP

A nyilatkozat szerint 150 ezer sátor és más létfontosságú segélyszállítmány vesztegel a határon. A gázai határátkelőket ellenőrző izraeli katonai hatóság közölte, hogy az USA vezette Béketanáccsal és az ENSZ-szel együttműködve dolgozik a téli felkészülési terven, és eddig 93 ezer sátor meg 8600, téli felszereléseket szállító segélykamion jutott be az övezetbe. A hatóság hozzátette, hogy az újjáépítés „csak a Hamász teljes lefegyverzését követően kezdődhet el”.

Az ENSZ Humanitárius Ügyeket Koordináló Hivatala (OCHA) szerint a kiterjedt áradások és egy földcsuszamlás több ember halálát okozták, több ezer ideiglenes menedékhelyet rongáltak meg, és létfontosságú szolgáltatások felfüggesztéséhez vezettek. A brit, ausztrál, kanadai és olasz külügyminiszter közös nyilatkozata szerint „a helyzet teljes mértékben orvosolható, és még van idő cselekedni, mielőtt igazán beköszönt a tél”. „Meg kell nyitni a határátkelőket, és be kell engedni a sátrakat. A humanitárius műveletekhez és a helyreállítás első lépéseihez szükséges, kettős felhasználású termékek bejutását is engedélyezni kell, mielőtt túl késő lenne” – közölték.

Az Európai Unió szombaton hasonló nyilatkozatot adott ki, ismét „súlyos aggodalmát” kifejezve az „elhúzódó és pusztító humanitárius válság” miatt, és felszólította Izraelt a nemzetközi jog betartására.

A gázai háborút a Hamász vezette fegyveres csoportok 2023. október 7-én, Dél-Izrael ellen végrehajtott támadása váltotta ki, amelyben mintegy 1200 embert öltek meg, további 251 embert pedig túszul ejtettek. Izrael válaszul lerohanta a Gázai övezetet, ahol a Hamász irányítása alatt álló helyi egészségügyi minisztérium adatai szerint több mint 74 690 ember halt meg, és ezt az adatot az ENSZ megbízhatónak tekinti. Az izraeli légicsapások és más támadások a tavaly októberben megkötött tűzszünet ellenére szinte mindennap folytatódtak. (BBC)