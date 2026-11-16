Tavaly augusztusban lemondott vezetői posztjáról a kémkedéssel vádolt nő, akivel Jensen Huangnak viszonya volt

A szingapúri székhelyű Megaspeed közölte: tavaly augusztusban lemondott vezetői posztjáról a nő, akivel Jensen Huangnak, az Nvidia vezérigazgatójának viszonya volt.

Alice Huang (hátul) és Jensen Huang (jobbra) egy tajpeji étteremben 2025 májusában Fotó: AFP PHOTO / CTI via AFPTV

Jensen Huang múlt hét csütörtökön mondott le, miután kiderült, hogy a házas cégvezetőnek viszonya volt egy kínai kémmel, valamint a vállalat egyik munkatársával is. A világ egyik legnagyobb értékű vállalatának részvényárai azonnal zuhanni kezdtek. Hogy milyen messzemenő hatásai lehetnek Huang házasságtörésének, arról itt írtunk bővebben.

A Megaspeed Délkelet-Ázsia legnagyobb Nvidia-chipvásárlója, a gyanú szerint pedig malajziai, indonéziai és thaiföldi adatközpontjain keresztül hátsó kapus hozzáférést biztosított kínai cégeknek a csúcstechnológiás chipekhez – megkerülve ezzel az amerikai exportkorlátozásokat.

A Megaspeed közölte, hogy belső vizsgálatot rendeltek el, de azt is hozzátették: a vállalat „szabályszerű és törvényes üzleti tevékenységet folytat”, és „külső jogi tanácsadókat bízott meg egy alapos belső vizsgálat lefolytatásával”.

A washingtoni C4ADS biztonságpolitikai elemzőcsoport viszont úgy véli, hogy bár Alice Huang már korábban távozott a Megaspeed igazgatói posztjáról, továbbra is „gyakorlatilag irányítása alatt tartja” a vállalatot. Alice Huang ellen – aki egyébként nem rokona az Nvidia korábbi vezetőjének – 2025 februárjában indítottak vizsgálatot a szingapúri hatóságok egy, a Megaspeedet és más vállalatokat is érintő, szélesebb körű eljárás részeként.

Kína szintén visszautasította a kémkedési vádakat, és óva intette Washingtont attól, hogy a botrányt technológiai blokádra használja fel.

Eközben techvezérek egy csoportja (köztük Elon Musk) azért lobbiznak, hogy Jensen Huangot helyezzék vissza az Nvidia élére.

Amire azért sok esély egyelőre nincs, főleg úgy, hogy Huangnak és az Nvidiának hamarosan a Kongresszus elé kell állnia, hogy magyarázatot adjanak arra, vajon veszélybe került-e az Egyesült Államok nemzetbiztonsága. Felmerült ugyanis a gyanú, hogy Alice Huang közvetlenül Pekingnek továbbított információkat és segíthetett fejlett AI-chipeket csempészni az országba - továbbá az is, hogy vajon szerezhetett-e információkat Donald Trump amerikai elnök Kínával kapcsolatos terveiről is.

Az Egyesült Államok ugyanis tiltja a legkorszerűbb AI-chipek Kínába történő értékesítését, ez is része annak a stratégiának, hogy az USA megtartsa előnyét Pekinggel szemben a mesterséges intelligencia uralmáért folytatott versenyben. 2025 végén ugyan Trump engedélyezte a H200 típusú Nvidia-chipek kínai értékesítését – ez azonban egy nem annyira fejlett típus, minden mást, amit viszont ezután fejlesztettek, tilos eladni Kínába. (via BBC)