Befejeződtek a kutatási és mentési munkálatok a Zaporizzsja megyei Komisuvahában. A faluban található segélyosztó központot november 2-án érte orosz támadás. A belügyminisztérium mostani bejelentése szerint 72 áldozatról tudnak.
Ivan Vihovszkij belügyminiszter szerint a mentők két héten át keresték az áldozatokat a folyamatos tüzérségi támadások közepette. „Ez idő alatt az oroszok 11 alkalommal lőtték a falut. A támadások közül kilenc közvetlenül a munkaterületet érte. Csak ezek a támadások három rendőrt és négy mentőt sebesítettek meg, valamint megrongálták a felszerelést.”
Ez volt az egyik legsúlyosabb támadás a teljes körű háború során, csak a mariupoli színház 2022. március 16-i bombázása volt ennél halálosabb – írja a Medúza.
Hogyan épített közösséget több száz mariupoli az orosz ostrom idején egy színházban? És hogyan folytatták az életüket, miután szétrobbant körülöttük minden? Egy új könyvben a túlélők mesélnek az apokalipszis hétköznapjairól.
Háromtonnás bombákkal szórták meg a faluközpontot, végül az óvóhelyet is romba döntötték. Zajlik a mentés, de a képek alapján alig maradt valami az épületből.