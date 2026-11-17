Az épület és egy mentő romjai a támadás helyszínén november 13-án Fotó: DMYTRO SMOLIENKO/NurPhoto via AFP

Befejeződtek a kutatási és mentési munkálatok a Zaporizzsja megyei Komisuvahában. A faluban található segélyosztó központot november 2-án érte orosz támadás. A belügyminisztérium mostani bejelentése szerint 72 áldozatról tudnak.

Ivan Vihovszkij belügyminiszter szerint a mentők két héten át keresték az áldozatokat a folyamatos tüzérségi támadások közepette. „Ez idő alatt az oroszok 11 alkalommal lőtték a falut. A támadások közül kilenc közvetlenül a munkaterületet érte. Csak ezek a támadások három rendőrt és négy mentőt sebesítettek meg, valamint megrongálták a felszerelést.”

Ez volt az egyik legsúlyosabb támadás a teljes körű háború során, csak a mariupoli színház 2022. március 16-i bombázása volt ennél halálosabb – írja a Medúza.