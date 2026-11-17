A tények vezető híre 2017. május 2-án

Leváltották a TV2 Híradó főszerkesztőjét, Adler Lászlót – írja a Blikk. A lap értesülését a csatorna is megerősítette. A TV2 Híradó korábban Tények néven futott, így lehet mindenkinek ismerős. (Fontos gyűjtés a témában.)

Azt is elárulták, hogy Adler feladatait Baráth Krisztina vette át. Ő évek óta a TV2 csapatának tagja, kinevezése „tudatos, belső építkezés eredménye” – írták. A döntést emellett a hírigazgatóság működésének finomhangolásával és erősítésével magyarázták. Adler nem megy el a cégtől, más területen dolgozik tovább.

Május elején derült ki, hogy a TV2 híradónak álcázott propagandaműsora megszűnik, a képernyőről pedig eltűnik Gönczi Gábor és Marsi Anikó is. Szalai Vivient, a TV2 hírigazgatóját pár nappal a választás után rúgták ki, sőt a pozícióját is megszüntették.