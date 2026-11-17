Leváltották a TV2 Híradó főszerkesztőjét, Adler Lászlót – írja a Blikk. A lap értesülését a csatorna is megerősítette. A TV2 Híradó korábban Tények néven futott, így lehet mindenkinek ismerős. (Fontos gyűjtés a témában.)
Azt is elárulták, hogy Adler feladatait Baráth Krisztina vette át. Ő évek óta a TV2 csapatának tagja, kinevezése „tudatos, belső építkezés eredménye” – írták. A döntést emellett a hírigazgatóság működésének finomhangolásával és erősítésével magyarázták. Adler nem megy el a cégtől, más területen dolgozik tovább.
Május elején derült ki, hogy a TV2 híradónak álcázott propagandaműsora megszűnik, a képernyőről pedig eltűnik Gönczi Gábor és Marsi Anikó is. Szalai Vivient, a TV2 hírigazgatóját pár nappal a választás után rúgták ki, sőt a pozícióját is megszüntették.
Tizenkét évvel ezelőtt azt hittük, ez már a vég. De az csak a kezdet volt. Most, tizenkét évvel a TV2 és a Tények párhuzamosan futó pusztulása és pusztítása után kiderült, hogy tényleg véget ér a csatorna híradónak álcázott debilpropagandája. Kérdés, hogy mi lesz utána.
Pár nappal a Fidesz veresége után átalakításba kezdtek. Szalai Vivien posztja teljesen megszűnik.
Huszonkilenc év után bezár a szerkesztőség, ami tíz évig a NER legsötétebb lejáratóközpontjaként működött. Nagy kérdés, milyen hírműsor indul a helyén.