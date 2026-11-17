Magyar Péter kedden is hosszasan ostorozta a fideszes képviselőket a parlamentben, de keményen bírálta Toroczkai Lászlót is, aki szerinte a Fideszt védi. A Seszták-ügy mellett szóba került a nők védelme és az új költségvetés is.
Magyar Péter azzal kezdte a napirend előtti felszólalását, hogy egy ország próbálja megérteni, a Fidesz és a KDNP szerint mi történt a földből kiásott pénzzel kapcsolatban. Az elkövetők és a tettestársak nem könnyítették meg a dolgot, mert mindenki mást mond. Azt ajánlja a fideszeseknek, mielőtt legközelebb megszólalnak, egyeztessenek, és ha összeülnek, hívják meg a maffiafőnököt, Orbán Viktort is, mert „az ő 16 évéről beszélünk, de nem tudjuk, hol van”.
A miniszterelnök azt mondta, nem tudja, Bóka Jánost mi lepte meg pontosan: a megtalált összeg nagysága, az elásás, vagy esetleg a kollégája dilettantizmusa. A fideszesek azt mondják, hogy kormányzásuk idején indult a Seszták Miklós elleni vizsgálat, mégis az egyéni jelöltjük volt az áprilisi választáson, és a lista befutó helyére tették, emlékeztetett Magyar. Akkor a megrendülés nyoma sem látszott a fideszeseken, amikor Mészáros Lőrinc gazdagodását, a luxusjachtokat, Hatvanpusztát vagy a kastélyokat látták. Azért, mert azt hitték, semminek sem lesz következménye. Most viszont szembe kell nézni a magyar emberekkel, hogy csúnyán lebuktak.
Magyar Toroczkai Lászlónak célozva azt mondta, a Mi Hazánk-frakciónak mintha elment volna a kedve a bűnök feltárásától. Hozzátette, hogy életében nem látott még olyan Mi Hazánk-szavazót, aki arra szavazott volna, amit Toroczkai művel a Fidesz kiszolgálásával.
Rétvári Bencének célozva pedig arról beszélt, hogy a tegnapi nap abszolút mélypont volt a magyar kereszténydemokrácia történetében. „Science fiction, hogy egy KDNP-s kimondja, Seszták nem politikai fogoly. Menekülnie kellene annak, aki ezt megtenné. Seszták Miklós a Fidesz Schrödinger macskája. Egyszerre mondjon le, de közben politikai fogoly.”
Magyar azt mondta, érdekes átalakuláson megy keresztül a Fidesz, mert korábban volt a mindenható vezető, aki mindenhez is értett, de ez a géniusz mostanra eltűnt. Magyar egy félmondattal Varga Juditnak is odaszúrt. „A miniszterelnök nem tudta, mit csinálnak a miniszterei, a miniszterek pedig nem tudták, mi történik a minisztériumaikban. 16 évig voltak büszkék arra, hogy semmi sem történhet önök nélkül az országban. Ki hiszi el most önöknek, hogy nem tudtak arról, ami történik. A legfőbb kérdés azonban az, hogy hol a lóvé, és mikor fizetik vissza a magyar embereknek.”
Magyar a felszólalása második részében hosszasan beszélt a múlt héten bejelentett nőjogi törvénycsomagról. Azt mondta, a nők védelme nem brüsszeli államvallás, hanem kötelesség, ezért arra kérte az ellenzéki képviselőket, hogy tegyék meg a megértés első lépéseit, és segítsenek a nőknek.
„Képzeljünk el egy világot, amiben a nők nem szenvednek. Egy hazát, amiben az állam meghallja őket és segít nekik. Tegyünk közös fogadalmat, hogy a nők életéről, testéről és jövőjéről velük együtt döntünk, és együtt fogadjuk el ezt a törvénycsomagot.”
Toroczkai László, a Mi Hazánk frakcióvezetője azt mondta, a miniszterelnök politikai okokból ismét hazudik a Mi Hazánkról. Szombaton ugyanis ő volt az első, aki kiírta, hogy a politikusbűnözőket börtönbe kell zárni, és arról is beszélt, bűnnek tartja, hogy a Fidesz köztörvényes bűnözőket kever a politikai foglyok közé. Azért, mert ebben az országban a II. világháború óta mindig voltak valódi politikai foglyok, őt például 2006-ban bilincsben, politikai fogolyként vitték el, pedig semmit sem követett el.
Toroczkai szerint teljesen elfogadhatatlan, hogy Magyar kommentben írja meg, hogy az Állami Számvevőszék elnökét, Windisch Lászlót ki fogják rúgni. Az általa vezetett vizsgálóbizottsággal kapcsolatban pedig az zavarja a miniszterelnököt, hogy túl sokáig engedte Varga Juditot beszélni a meghallgatásán, miközben a fideszesek ennek az ellenkezőjével vádolják. Szerinte az általa vezetett bizottság dolgozik a legtöbbet, és ha ezek után eltávolítják, Magyar bizonyítja, hogy diktatúrát építenek. Viszont ha a tiszások visszaélnek a hatalmukkal, akkor ígéri, hogy a Mi Hazánk megbénítja a Tisza munkáját a vizsgálóbizottságokban.
Rétvári Bence, a KDNP frakcióvezetője azt mondta, abban egyetértenek Magyarral, hogy minden erőszakos és közpénzzel kapcsolatos visszaélést ki kell vizsgálni. A Volánbusz-ügyben a Fidesz-kormány alatt történt a feljelentés, a jogállami menetrendet pedig be kell tartani. Szerinte Magyar próbálja ezt megfordítani, és a Facebookon előre ítéletet mond. Közben viszont leveszik az ársapkát az élelmiszerekről, elveszik a kétgyermekes anyák adómentességét, megszüntetik az Otthon Start hitelt, és megduplázzák a KATA adóját. Ezekről viszont nem beszél a miniszterelnök.
Rétvári szerint a tiszásoknál az ártatlanság vélelmét felváltja a bűnösség vélelme. Ő viszont visszautasítja, hogy Magyar egy gyanú esetén az egész KDNP-frakciót lemaffiázza. „De akkor ön is a maffia tagja volt, mert vígan lubickolt a Fidesz rendszerében.” Rétvári felolvasott egy Barankovics István-idézetet is, miszerint erkölcstelen eszközökkel nem lehet erkölcsös célokat elérni. Szerinte ez a mondat ma is ül. A legerősebb megszólalása pedig a következő volt: „Miniszterelnök úr, azt kérdezi, hol van Orbán Viktor. Ön távolította el az Országgyűlésből Orbán Viktort.”
Bóka János, a Fidesz frakcióvezetője arról beszélt, hogy a miniszterelnök országos jelentőségű, halaszthatatlan ügyekről beszélhet napirend előtt. Magyar például beszélhetne arról, hogy minden uniós tagállamnak kötelessége-e Ukrajna pénzügyi támogatása, vagy hogy az akadémiai dolgozók Tanács Zoltán lemondását követelik, de arról is, hogy a gazdasági növekedés folyamatosan csökken azóta, hogy a Tisza kormányra került. Bóka felajánlotta Magyarnak, hogy tegyenek fogadalmat, és a vitákat csak a törvényjavaslatok benyújtása után folytassák le. A Tisza ugyanis még nem nyújtotta be a nők védelméről szóló csomagot.
Magyar Péter a viszontválaszában azt mondta, örül neki, hogy Toroczkai visszakozott az eddigi álláspontjától, talán azért, mert meghallotta a Mi Hazánk-szavazók hangját. Hozzátette, hogy nem szedik le Toroczkait a végrehajtási bizottság éléről. Megvárják az „üres” jelentését, aztán elvégzik helyette a munkát. „Legyünk őszinték, elnök úr, ön egyszerűen gyenge. Alapvető kérdéseket nem tesz fel.”
Magyar hosszasan válaszolt Rétvárinak. Azt mondta, igaz, hogy a Fidesz alatt indult a Volánbusz-ügyben a nyomozás, csak nem nagyon haladt. Szerinte a Volánbusz-ügy csak a jéghegy csúcsa, ezért azt tanácsolta Rétvárinak, hogy menjen el Kisvárdára, és beszélgessen az emberekkel arról, hogy mit művelt Seszták.
Magyar szerint a fideszesek és a KDNP-sek megpróbálták megakadályozni a mentelmi bizottságban, hogy kiadják Seszták mentelmi jogát, de ez nem sikerült. „Aki bízik a párttársa ártatlanságában, az megszavazza a mentelmi jog kiadását.” Azt üzente Rétvárinak, ha meg akarja menteni a politikai közösségét, hagyja, hogy a becsületes KDNP-sek érvényesüljenek. „Önök pedig lépjenek le, és vállalják a felelősséget a kampányfinanszírozási visszaéléseikkel kapcsolatban. Mert ha lesz valódi, kemény ÁSZ-vezetés, be kell majd számolniuk.”
Magyar arról is beszélt, hogy a fideszes, KDNP-s és mi hazánkos képviselők órákig sehol sem voltak a hétfő éjszakai költségvetési vitában, majd elkezdtek ma reggel hazudozni a költségvetésről. Arról viszont nem beszéltek a fideszesek, hogy az új költségvetéssel 2,5 millió embernek csökken az adója, pedig a Fidesz egy összeomlott költségvetést adott át a Tiszának.
Magyar beszéde legvégén megemlítette, hogy Munkács városát az éjjel orosz dróntámadás érte.