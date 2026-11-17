Magyar Péter kedden is hosszasan ostorozta a fideszes képviselőket a parlamentben, de keményen bírálta Toroczkai Lászlót is, aki szerinte a Fideszt védi. A Seszták-ügy mellett szóba került a nők védelme és az új költségvetés is.

Seszták Miklós, a Fidesz Schrödinger macskája

Magyar Péter azzal kezdte a napirend előtti felszólalását, hogy egy ország próbálja megérteni, a Fidesz és a KDNP szerint mi történt a földből kiásott pénzzel kapcsolatban. Az elkövetők és a tettestársak nem könnyítették meg a dolgot, mert mindenki mást mond. Azt ajánlja a fideszeseknek, mielőtt legközelebb megszólalnak, egyeztessenek, és ha összeülnek, hívják meg a maffiafőnököt, Orbán Viktort is, mert „az ő 16 évéről beszélünk, de nem tudjuk, hol van”.

A miniszterelnök azt mondta, nem tudja, Bóka Jánost mi lepte meg pontosan: a megtalált összeg nagysága, az elásás, vagy esetleg a kollégája dilettantizmusa. A fideszesek azt mondják, hogy kormányzásuk idején indult a Seszták Miklós elleni vizsgálat, mégis az egyéni jelöltjük volt az áprilisi választáson, és a lista befutó helyére tették, emlékeztetett Magyar. Akkor a megrendülés nyoma sem látszott a fideszeseken, amikor Mészáros Lőrinc gazdagodását, a luxusjachtokat, Hatvanpusztát vagy a kastélyokat látták. Azért, mert azt hitték, semminek sem lesz következménye. Most viszont szembe kell nézni a magyar emberekkel, hogy csúnyán lebuktak.

Fotó: Bankó Gábor/444

Magyar Toroczkai Lászlónak célozva azt mondta, a Mi Hazánk-frakciónak mintha elment volna a kedve a bűnök feltárásától. Hozzátette, hogy életében nem látott még olyan Mi Hazánk-szavazót, aki arra szavazott volna, amit Toroczkai művel a Fidesz kiszolgálásával.

Rétvári Bencének célozva pedig arról beszélt, hogy a tegnapi nap abszolút mélypont volt a magyar kereszténydemokrácia történetében. „Science fiction, hogy egy KDNP-s kimondja, Seszták nem politikai fogoly. Menekülnie kellene annak, aki ezt megtenné. Seszták Miklós a Fidesz Schrödinger macskája. Egyszerre mondjon le, de közben politikai fogoly.”

Magyar azt mondta, érdekes átalakuláson megy keresztül a Fidesz, mert korábban volt a mindenható vezető, aki mindenhez is értett, de ez a géniusz mostanra eltűnt. Magyar egy félmondattal Varga Juditnak is odaszúrt. „A miniszterelnök nem tudta, mit csinálnak a miniszterei, a miniszterek pedig nem tudták, mi történik a minisztériumaikban. 16 évig voltak büszkék arra, hogy semmi sem történhet önök nélkül az országban. Ki hiszi el most önöknek, hogy nem tudtak arról, ami történik. A legfőbb kérdés azonban az, hogy hol a lóvé, és mikor fizetik vissza a magyar embereknek.”

Magyar a felszólalása második részében hosszasan beszélt a múlt héten bejelentett nőjogi törvénycsomagról. Azt mondta, a nők védelme nem brüsszeli államvallás, hanem kötelesség, ezért arra kérte az ellenzéki képviselőket, hogy tegyék meg a megértés első lépéseit, és segítsenek a nőknek.

„Képzeljünk el egy világot, amiben a nők nem szenvednek. Egy hazát, amiben az állam meghallja őket és segít nekik. Tegyünk közös fogadalmat, hogy a nők életéről, testéről és jövőjéről velük együtt döntünk, és együtt fogadjuk el ezt a törvénycsomagot.”

Toroczkai, a politikai fogoly

Toroczkai László, a Mi Hazánk frakcióvezetője azt mondta, a miniszterelnök politikai okokból ismét hazudik a Mi Hazánkról. Szombaton ugyanis ő volt az első, aki kiírta, hogy a politikusbűnözőket börtönbe kell zárni, és arról is beszélt, bűnnek tartja, hogy a Fidesz köztörvényes bűnözőket kever a politikai foglyok közé. Azért, mert ebben az országban a II. világháború óta mindig voltak valódi politikai foglyok, őt például 2006-ban bilincsben, politikai fogolyként vitték el, pedig semmit sem követett el.

Toroczkai László Fotó: Bankó Gábor/444

Toroczkai szerint teljesen elfogadhatatlan, hogy Magyar kommentben írja meg, hogy az Állami Számvevőszék elnökét, Windisch Lászlót ki fogják rúgni. Az általa vezetett vizsgálóbizottsággal kapcsolatban pedig az zavarja a miniszterelnököt, hogy túl sokáig engedte Varga Juditot beszélni a meghallgatásán, miközben a fideszesek ennek az ellenkezőjével vádolják. Szerinte az általa vezetett bizottság dolgozik a legtöbbet, és ha ezek után eltávolítják, Magyar bizonyítja, hogy diktatúrát építenek. Viszont ha a tiszások visszaélnek a hatalmukkal, akkor ígéri, hogy a Mi Hazánk megbénítja a Tisza munkáját a vizsgálóbizottságokban.

Rétvári Bence, a KDNP frakcióvezetője azt mondta, abban egyetértenek Magyarral, hogy minden erőszakos és közpénzzel kapcsolatos visszaélést ki kell vizsgálni. A Volánbusz-ügyben a Fidesz-kormány alatt történt a feljelentés, a jogállami menetrendet pedig be kell tartani. Szerinte Magyar próbálja ezt megfordítani, és a Facebookon előre ítéletet mond. Közben viszont leveszik az ársapkát az élelmiszerekről, elveszik a kétgyermekes anyák adómentességét, megszüntetik az Otthon Start hitelt, és megduplázzák a KATA adóját. Ezekről viszont nem beszél a miniszterelnök.

Rétvári Bence Fotó: Bankó Gábor/444

Rétvári szerint a tiszásoknál az ártatlanság vélelmét felváltja a bűnösség vélelme. Ő viszont visszautasítja, hogy Magyar egy gyanú esetén az egész KDNP-frakciót lemaffiázza. „De akkor ön is a maffia tagja volt, mert vígan lubickolt a Fidesz rendszerében.” Rétvári felolvasott egy Barankovics István-idézetet is, miszerint erkölcstelen eszközökkel nem lehet erkölcsös célokat elérni. Szerinte ez a mondat ma is ül. A legerősebb megszólalása pedig a következő volt: „Miniszterelnök úr, azt kérdezi, hol van Orbán Viktor. Ön távolította el az Országgyűlésből Orbán Viktort.”

Bóka János, a Fidesz frakcióvezetője arról beszélt, hogy a miniszterelnök országos jelentőségű, halaszthatatlan ügyekről beszélhet napirend előtt. Magyar például beszélhetne arról, hogy minden uniós tagállamnak kötelessége-e Ukrajna pénzügyi támogatása, vagy hogy az akadémiai dolgozók Tanács Zoltán lemondását követelik, de arról is, hogy a gazdasági növekedés folyamatosan csökken azóta, hogy a Tisza kormányra került. Bóka felajánlotta Magyarnak, hogy tegyenek fogadalmat, és a vitákat csak a törvényjavaslatok benyújtása után folytassák le. A Tisza ugyanis még nem nyújtotta be a nők védelméről szóló csomagot.

Bóka János Fotó: Bankó Gábor/444

„Elnök úr, ön egyszerűen gyenge”

Magyar Péter a viszontválaszában azt mondta, örül neki, hogy Toroczkai visszakozott az eddigi álláspontjától, talán azért, mert meghallotta a Mi Hazánk-szavazók hangját. Hozzátette, hogy nem szedik le Toroczkait a végrehajtási bizottság éléről. Megvárják az „üres” jelentését, aztán elvégzik helyette a munkát. „Legyünk őszinték, elnök úr, ön egyszerűen gyenge. Alapvető kérdéseket nem tesz fel.”

Magyar hosszasan válaszolt Rétvárinak. Azt mondta, igaz, hogy a Fidesz alatt indult a Volánbusz-ügyben a nyomozás, csak nem nagyon haladt. Szerinte a Volánbusz-ügy csak a jéghegy csúcsa, ezért azt tanácsolta Rétvárinak, hogy menjen el Kisvárdára, és beszélgessen az emberekkel arról, hogy mit művelt Seszták.

Fotó: Bankó Gábor/444

Magyar szerint a fideszesek és a KDNP-sek megpróbálták megakadályozni a mentelmi bizottságban, hogy kiadják Seszták mentelmi jogát, de ez nem sikerült. „Aki bízik a párttársa ártatlanságában, az megszavazza a mentelmi jog kiadását.” Azt üzente Rétvárinak, ha meg akarja menteni a politikai közösségét, hagyja, hogy a becsületes KDNP-sek érvényesüljenek. „Önök pedig lépjenek le, és vállalják a felelősséget a kampányfinanszírozási visszaéléseikkel kapcsolatban. Mert ha lesz valódi, kemény ÁSZ-vezetés, be kell majd számolniuk.”

Magyar arról is beszélt, hogy a fideszes, KDNP-s és mi hazánkos képviselők órákig sehol sem voltak a hétfő éjszakai költségvetési vitában, majd elkezdtek ma reggel hazudozni a költségvetésről. Arról viszont nem beszéltek a fideszesek, hogy az új költségvetéssel 2,5 millió embernek csökken az adója, pedig a Fidesz egy összeomlott költségvetést adott át a Tiszának.

Magyar beszéde legvégén megemlítette, hogy Munkács városát az éjjel orosz dróntámadás érte.