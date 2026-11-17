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Riasztották a japán légierő gépeit, miután kedden két feltételezett orosz katonai repülőgép behatolt az ország légterébe – írja a Japan Times. A tokiói Védelmi Minisztérium szerint vadászgépeik figyelmeztetéseket adtak ki, és egyéb, nem részletezett intézkedéseket hoztak a feltételezett orosz repülők ellen, miután azok kedd hajnalban külön-külön, néhány percre felbukkantak a Fukuoka prefektúrához tartozó Okinosima-sziget közelében.

„Az orosz repülőgépek által elkövetett japán légtérsértés nem csupán Japán szuverenitásának súlyos megsértése, hanem biztonságunkra is fenyegetést jelent. Ez teljességgel elfogadhatatlan.” – nyilatkozta a kormány főszóvivője, Kihara Minoru.

Helyi idő szerint kedden kora délután Dél-Korea is közölte, hogy vadászgépeket riasztott, miután ismeretlen számú orosz katonai repülőgép behatolt az ország légvédelmi azonosító zónájába (angol rövidítéssel: ADIZ) a Japán-tenger felett. Az ADIZ olyan terület, amelyet az országok biztonsági célokból alkalmaznak a közeledő repülőgépek azonosítására. Nem sokkal később Tajvan védelmi minisztériuma is közölte, hogy aznap reggel két orosz harci repülőgépet is észlelt, amelyek beléptek az ADIZ-ébe.

Oroszország rendszeresen küld katonai repülőgépeket a Japán körüli nemzetközi légtérbe, és a Japan Times szerint a keddi légtérsértés célja valószínűleg az volt, hogy tesztelje Tokió reakcióit, miközben az ország légi erejének reagálási idejét is felmérte.

Tokió és Moszkva hosszú ideje vitában áll a Hokkaidótól északkeletre fekvő négy sziget miatt, amelyek orosz fennhatóság alatt vannak, de Japán a magáénak tart. Ez a vita miatt a két ország máig nem írta alá a második világháborút lezáró békeszerződést, az utóbbi hónapokban pedig tovább romlott a két ország viszonya, miután Moszkva kémkedés vádjával őrizetbe vett egy japán újságírót, és lefoglalta a Japan Tobacco dohányipari cég oroszországi vagyonát.

A keddi incidens az a háromoldalú találkozó előtt történt, amelyre csütörtökön kerül sor Vlagyimir Putyin orosz elnök, Hszi Csin-ping kínai vezető és Donald Trump amerikai elnök részvételével a kínai Sencsenben megrendezett Ázsiai-Csendes-óceáni Gazdasági Együttműködés (APEC) fórum keretében. Japán legfőbb kormányzati szóvivője hétfőn kijelentette, hogy Tokió „szoros figyelemmel kíséri a csúcstalálkozót”.